Appuntamento con la “Cena al lune di candela” organizzato dai giovani beinettesi e che si è svolta venerdì scorso 16 marzo presso la chiesa di Santa Margherita in Via San Bernardo, in occasione del momento nazionale sul risparmio energetico «Mi illumino di meno», un appuntamento che si ripete ormai da quasi venti anni.

Sono stati quarantacinque i commensali, serviti con efficienza, in un’atmosfera serena ed amichevole, suggestiva.