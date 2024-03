Proseguono le serate musicali allo SMAC di Peveragno

Il peveragnese «SMAC», («Spazio, Movimento, Arte e Cibo», Via San Giorgio 36), pur continuando a non trascurare i momenti di, partecipate, «feste private», e non solo, prosegue il «ciclo», «invernale», sin a questo mese di marzo, delle sue «serate musicali», parimenti gradite, il sabato. Il 16 partecipatissima e vivace è stato il momento con «Utopia», «Tributo Nomadi». Il 23 si procede con altra «Dance Band», «ABCD Band». Ultima sera di questo programma sarà il 30 marzo, con altro grande ritorno: «Max Mania», «Tributo a Max Pezzali / 883».