Massimo Loizzi a Saluzzo con le sue “Storie per la fine del mondo”

Venerdì 22 marzo alle 21 si chiuderà il festival “Green Days: cultura, arte, sostenibilità” di Ratatoj APS con lo spettacolo di Massimiliano Loizzi “Storie per la fine del mondo”.

Urgente, profondo e attuale, il racconto di Loizzi - scrittore, attore, comico e regista, volto noto de il Terzo Segreto di Satira – è fatto di frammenti di storie tragiche eppure comiche:un’intensa raccolta di fiabe per adulti dove si ride e si soffre ma soprattutto si soffre.

“Storie per la fine del mondo” è il nuovissimo, esilarante e irriverente spettacolo di stand upcomedy di Loizzi, che farà proprio a Saluzzo la prima data in anteprima del tour nazionale.

Come mai tutti parlano della fine del mondo seppure nessuno pare voglia parlarne perdavvero? E perché l’emergenza ambientale è strettamente connessa alle migrazioni? Migranti e cambiamenti climatici sono strettamente connessi e troppo spesso protagonisti di ignoranza, paura e fake news: nonostante sappiamo che se non cambiamo il mondo per come lo viviamo, sarà il mondo stesso a rifiutarci e l’umanità potrebbe estinguersi prima di quanto pensiamo, non riusciamo a crederci perché non lo vediamo.

E di conseguenza non agiamo. Ma “Storie per la fine del mondo” prova a dimostrare anche attraverso la satira e la narrazione che un altro mondo è ancora possibile: per questo il tour è in collaborazione e a sostegno di MEDITERRANEA e PLASTIC FREE.

Verranno raccolti fondi per la Mare Jonio durante le repliche e grazie a parte del ricavato raccolto, Plastic Free rimuoverà tot kg diplastica e rifiuti dell’ambiente che verranno comunicati a fine tour.

“Ci siamo assuefatti all’idea che singolarmente non possiamo far nulla per cambiare osalvare il mondo, ma sono proprio le scelte individuali a creare le scelte collettive: senza le une non ci sarebbero le altre. Purtroppo l’emergenza ambientale – strettamente connessa all’emergenza migranti – non è una storia facile da raccontare né una buona storia: nonspaventa, non affascina, non coinvolge abbastanza da indurci a cambiare la nostra vita. Ma che potere hanno le storie e quanto, la nostra capacità di immaginare un mondo diverso, può influenzare il mondo?”, afferma Massimiliano Loizzi.

Intrecciando storie di famiglia, conversazioni future tra figlie e nonni, narrazioni suBeethoven, incursioni nella canzone, piccole incredibili storie di persone che hanno salvato il mondo, famigerate liste di persone da evitare in un’apocalisse ambientale, “Storie per la fine del mondo” racconta in maniera ironica la crisi della nostra società post capitalista, la crisi di ogni comune essere umano che ha superato i quarant’anni, la crisi del mediterraneo e la crisi ambientale, cercando di restituire un senso a tutto ciò.

Nel pomeriggio di venerdì 22 marzo Loizzi svolgerà un laboratorio teatrale gratuito per ragazze e ragazzi (dai 15 ai 25 anni) sulle tematiche ambientali e della sostenibilità.

Il laboratorio è organizzato nell’ambito del progetto “Esprimere Futuri” di Ratatoj aps,informazioni alla mail info@ratatoj.it.

Per lo spettacolo serale l’ingresso è di 15 euro + dp. I biglietti sono acquistabili su Mailticket,anche con Carta del Docente e 18 App, al link:https://www.mailticket.it/manifestazione/KD38

Info: www.cinemateatromagdaolivero.it