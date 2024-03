Paesana, Emanuele Vaudano si ricandida per un nuovo mandato. In forse una seconda lista

Non si prospettano grandi cambiamenti alle prossime elezioni comunali a Paesana, capoluogo della valle Po.

Scontata la ricandidatura a sindaco di Emanuele Vaudano, che avrà ancora al suo fianco l’uomo forte della politica valligiana, Marco Margaria, presidente del Bim e i consiglieri di maggioranza Gianfilippo Chiri e Serena Casale.

Non ci sarà più invece l’assessore uscente Marco Ferrato.

Vaudano sarà dunque ancora alla guida della lista “Paesana per il futuro”, che nel 2019 aveva vinto col 60,4%.

A competere con Vaudano era stato Fabio Gottero, alla testa di “Paesana in alto”, che cinque anni fa si era fermato al 39,6% ma che questa volta si chiama fuori dalla competizione amministrativa.

I suoi due colleghi di minoranza, Sergio Beccio e Marisa Argento, stanno valutando se esistono le condizioni per presentare una formazione alternativa.

“Abbiamo in corso in questi giorni – spiega Beccio - una serie di interlocuzioni per capire se c’è interesse da parte della popolazione ad avere una voce diversa in municipio. Il momento non è facile perché sono pochi coloro che manifestano interesse alla cosa pubblica e ancora meno quelli disposti ad impegnarsi in prima persona. Se troveremo un congruo numero di risposte affermative, cercheremo di dare vita ad una lista che possa essere competitiva con quella della maggioranza uscente. In caso contrario, nostro malgrado, saremo costretti a rinunciare”.

Ad oggi, da quel che si evince, è alta la probabilità che a Paesana possa esserci una sola squadra in campo anche se la matematica certezza si avrà solo a fine mese.