In corsa per i Municipi: nuova diretta di #ALVOTO coi protagonisti delle elezioni amministrative 2024

Saranno 801, oltre i due terzi di un totale pari a 1.180 municipi, e tra questi i capoluoghi di provincia Vercelli, Biella e Verbania, i comuni piemontesi chiamati alle urne nella tornata dei prossimi 8 e 9 giugno.

Di questi ben 172, oltre un quinto del totale, riguarda amministrazioni comunali della Granda, chiamate al rinnovo per la naturale scadenza dei rispettivi mandati quinquennali dei loro sindaci o perché attualmente rette da commissari prefettizi dopo dimissioni arrivate anzitempo dai loro primi cittadini, come nei casi di Govone, Lequio Berria e Roburent.

Una tornata amministrativa quanto mai ricca, quindi, trattandosi di buona parte dei 247 centri presenti nella nostra provincia, e che nella due giorni elettorale si affiancherà alla consultazioni riguardanti i rinnovi in Regione e nella nostra rappresentanza al Parlamento europeo.

Se le elezioni per Palazzo Lascaris e il governo del Piemonte sono state il tema della nostra diretta elettorale dello scorso lunedì 18 marzo, l’appuntamento con gli approfondimenti di #alvoto tornerà nella serata di lunedì 25 marzo dedicandosi questa volta ai protagonisti del voto comunale, a partire dai candidati in lizza ad Alba, Bra, Fossano e Saluzzo, le quattro "sorelle" chiamate alle urne.

Come già per la prima trasmissione il dibattito coi protagonisti della politica della nostra provincia avrà inizio puntuale alle ore 21 proseguendo sino alle 22.30 in diretta sulle home page e sui canali social delle testate Targato Cn e La Voce di Alba.