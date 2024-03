A Cuneo l'incontro sulla difesa della sanità pubblica

Si terrà venerdì 22 marzo alle 20.30, nella sala Falco del Centro Incontri della Provincia a Cuneo l'incontro - organizzato dal MoVimento 5 Stelle - “Difendiamo la sanità pubblica”.



Servizio sanitario nazionale e regionale, riduzione delle liste d'attesa, edilizia sanitaria e lavoro portato avanti, in questi anni, in Parlamento e in Consiglio regionale del Piemonte. Questi i temi principali al centro del dibattito. Intervengono: Elisa Pirro, senatrice; Ivano Martinetti, Consigliere regionale del Piemonte; Sean Sacco, Consigliere regionale del Piemonte; Davide Bono, medico e Roberto Grillanda, già dirigente pubblico.



Tutti i cittadini sono invitati.