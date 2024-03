"Sguardi rivolti al sociale": al "Grandis" di Cuneo l'evento conclusivo del progetto

Tutto pronto, all'istituto "Grandis" di Cuneo, per l'evento conclusivo del progetto "Sguardi rivolti al sociale", in programma per le 15.30 di lunedì 25 marzo nell'aula magna dell'istituto stesso. Un appuntamento realizzato in collaborazione con le associazioni San Vincenzo de Paoli, Caritas e Assopto Federottica Cuneo.



Di seguito il programma:

• 15 – predisposizione laboratorio per consegna e registrazione dell'occhiale;

• 15.30 - invito di tutti gli attori coinvolti e inizio consegna occhiale nel laboratorio di lenti

oftalmiche;

• 16 - trasferimento nell'aula magna per visione di un video e analisi del progetto con

intervento della Dirigente Scolastica prof.ssa Milva Rinaudo e dei rappresentanti della San

Vincenzo de Paoli, della Caritas e dell’Assopto Federottica Cuneo;

• 16.30 circa – rinfresco;

• 17 circa - fine dell'incontro;