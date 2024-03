Buon esordio degli equipaggi ALMA Racing nella Suzuki Rally Cup

È stato un fine settimana ad elevata densità agonistica, quello appena trascorso sulle strade del Rally Il Ciocco e Valle del Serchio.

Tra i protagonisti del primo round del Campionato Italiano Assoluto Rally, vi erano anche gli equipaggi appartenenti alla Suzuki Rally Cup, con la scuderia ALMA Racing al via con ben cinque portacolori.

Un esordio stagionale ricco di spunti, partendo dall’ottima prima tappa di Giorgio Fichera ed Enzo Colombaro, terzi fino alla quarta prova speciale, salvo poi ritirarsi a causa di problemi meccanici, proprio mentre erano in lotta con i primi due della classe, Roberto Pellè e Sebastian Dallapiccola.

Da segnalare invece la performance di Samuele Santero e Nicolò Barla, quarti di trofeo ed autori di una gara in crescendo, con alcuni ottimi parziali fatti segnare durante l’arco della gara. Per il giovane pilota di Mango, un podio nella categoria riservata agli under 25, rinnovando l’appuntamento tra meno di un mese sulle strade di casa, teatro del Rally Regione Piemonte.

Quinti all’arrivo, Filippo Gelsomino e Luca Migone, sempre su Suzuki Swift Sport Hybrid, mentre è da segnalare il ritiro per Davide Bertini e Luca Vignolo, rallentati altresì da un problema meccanico.

Tra le Racing Start, podio per Lorenzo Olivieri e Lucrezia Viotti su Suzuki Swift Boosterjet 1.0, alle spalle rispettivamente di Vallino – Sanesi e Martinelli – Grilli.