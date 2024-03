Calcio Eccellenza: ufficiale, Carlo Rocca è il nuovo allenatore del Cuneo Olmo

L'AC Cuneo 1905 Olmo ha ufficializzato l'accordo con mister Carlo Rocca che prenderà dunque il posto di Michele Magliano.

L'esordio di Rocca sulla panchina del Cuneo avrà luogo mercoledì 3 aprile, al Paschiero, nel recupero con la Pro Dronero.

LA NOTA UFFICIALE DELLA SOCIETA' CUNEESE

Con grande entusiasmo, l'AC Cuneo 1905 annuncia Carlo Rocca come nuovo tecnico della squadra!

Dopo anni sabbatici lontano dal campo, Rocca torna a calpestare il prato verde portando con sé una storia di successi sia come giocatore che come tecnico. C

resciuto nel vivaio della Juventus e con una carriera di oltre 120 gol, Rocca è pronto a scrivere un nuovo capitolo con il Cuneo.

"Sono tornato per la voglia di sentire nuovamente il profumo dell’erba," afferma con determinazione.

Bentornato a casa, Carlo!