Danza sportiva: scuola Milord di Fossano ok nello Star Championship e nel World SYLLABUS Championship 2024

Nei giorni scorsi l'Italia è stata "al centro" della danza sportiva internazionale con la competizione di danze Standard e Latino Americane tra le più prestigiose al mondo.

A Pieve Di Cento si sono tenuti lo Star Championship e il World SYLLABUS Championship 2024,con migliaia di ballerini provenienti da tutto il mondo.

Le giornate di giovedì e venerdì sono state dedicate alle categorie internazionali di cui fanno parte le coppie dal più alto livello tecnico ed artistico. Tra i tanti campioni nelle danze Latino Americane intervenuti si sono distinti in modo particolare la coppia Simone Ventre e Victoria Andreeva della scuola Milord di Fossano.

In una due giorni di intensissima competizione trasmessa anche via streaming in rete, Simone ed Andreeva sono riusciti ad entrare nella top48.

Una soddisfazione grande per tutta la scuola e l'entourage che segue questa coppia dal futuro brillante.

Nella giornata di domenica, invece, i maestri della scuola Fossanese Maurizio Sampò e Sabrina Di Nunzio hanno accompagnato cinque coppie di loro allievi nel World SYLLABUS, gara di danze latino americane aperta a livello mondiale a tutti i ballerini più giovani e meno esperti, che stanno studiando per arrivare anche loro ad esprimersi ai massimi livelli.

Le coppie formate da Lorenzo Ghigo e Sofia Giardina, Matteo Prato e Valentina Civale, Alessandro Meistro e Rebecca Oliverio, Alessio Roasio e Nicole Spagna, Ettore Galvagno e Martina Bo hanno passato diversi turni di qualificazione classificandosi tutti nei primi 18.

Risultato meritevole le tre semifinali conquistato da Matteo Prato e Valintina Civale, Ettore Galvagno e Martina Bo nella open Junior B 14/15 anni e Alessio Roasio e Nicole Spagna nella Youth open B 16/18 anni.

Questo gruppo di ballerini agonisti ha già raggiunto rilevanti risultati quest'anno ed anche questa importante manifestazione ha confermato l'ottima preparazione del gruppo agonistico della scuola fossanese.