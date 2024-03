Marene, Savigliano e Racconigi si preparano ad un gustoso tris di manifestazioni motoristiche

È stata presentato, presso la Cremeria dei Perulin di Savigliano, il “tris” di manifestazioni motoristiche che domenica 7 aprile interesserà Marene, Savigliano, Racconigi e il territorio.

Si tratta del 3° Trofeo “Terre Cuneesi”, del 2° “Raduno per Auto storiche e moderne” e di “Una giornata da Motors”.

A fare gli onori di casa Claudio Cuteri, presidente della “Savigliano Corse” che ha spiegato motivazioni e svolgimento delle tre manifestazioni, lasciando poi la parola ai marenesi Alberto Deninotti, Assessore allo Sport e Antonio Quaranta, Consigliere. Per la Città di Savigliano erano presenti il Sindaco Antonello Portera e l’Assessore alle Manifestazioni Filippo Mulassano, entusiasti di poter ospitare una tappa del Trofeo “Terre Cuneesi”.

Christian Panero, presidente di “Savigliano in Movimento” e Isabella Berardo, presidentessa del gruppo “Le Nuvole” hanno raccontato le motivazioni di “Una giornata da Motors”, che vedrà i ragazzi speciali esibirsi nelle loro specialità e diventare passeggeri delle auto da sogno protagoniste della giornata.

Josef Saglietto di “Cava Car Night” ha garantito il supporto della sua associazione e la presenza di decine delle auto “da sogno” in esposizione statica. Pierluigi Lognero, della Protezione civile di Cervere ha garantito l’appoggio per la gestione della viabilità.

Questo sarà lo svolgimento della giornata che prevede la presenza di centinaia di auto.

Domenica 7 aprile, a Marene, grazie al lavoro della “Savigliano Corse”, la centrale piazza Carignano ospiterà il 3° Trofeo “Terre Cuneesi”, gara di regolarità per auto che vedrà l’avvicendarsi delle verifiche alla Cremeria Barum dalle 8 alle 9 e la partenza della prima vettura alle 9:30 con destinazione Costa Trucchi, Savigliano (con uno spettacolare percorso nell’Area Fieristica), Racconigi (in piazza Caduti per la Libertà) e ritorno a Marene. Questo percorso verrà ripetuto per due volte, con un totale di 36 rilevamenti cronometrici.

«Abbiamo voluto dedicare il trofeo – dicono il presidente Claudio Cuteri e il Responsabile tecnico Fabrizio Genna – a Cesare Beltrand e Gianmaria Aghem, due vincitori delle passate edizioni purtroppo recentemente scomparsi. Tra l’altro Cesare Beltrand vinse in coppia con la figlia Irene e furono premiati dall’allora sindaco di Marene (ed ora ministro della Difesa) Guido Crosetto».

Sono attese in “pista” (non si tratta di una gara di velocità ma di precisione al cronometro) oltre 100 vetture e, tra queste, la veterana Mg Tf del 1949, la regina dei Rally anni ’70 Alpine Renault A 110, una Giulietta Ti del 1959 e le immancabili Ferrari e il loro iconico Cavallino Rosso. Sono previsti partecipanti da Liguria, Valle d’Aosta e Lombardia.

Il 2° “Raduno per Auto storiche e moderne” vedrà, invece, le regine della strada fare bella mostra di se con partenza alle 11 con direzione Veglia di Cherasco, Cervere (sosta aperitivo al Bar Corallo in piazza S. Sebastiano), Grinzano (con passaggio al vicino Anfiteatro dell’Anima) e ritorno a Marene per le 12:30. Tante le meravigliose auto protagoniste, tra le altre quelle dell’Abarth Club Cuneo, di “Cuore e Carburatore” e la mostra statica di “Cava Car Night”.

Il terzo appuntamento è con “Una giornata da Motors” organizzata da Christian Panero, presidente di “Savigliano in Movimento” che, sempre in piazza Carignano ma dalle 15, prevede un giro in Marene per i ragazzi speciali de “Le Nuvole” sui mezzi presenti «per far apprezzare e conoscere anche a loro il “ruggente” mondo dei motori – specifica Panero-. Ci sarà musica, divertimento e gadget per tutti. Ovviamente la partecipazione è libera e gratuita. Anzi… invitiamo motociclisti ed automobilisti che volessero mettere i propri mezzi a disposizione a raggiungerci numerosi».

I ragazzi de “Le Nuvole” si esibiranno in varie discipline.

«Per noi è motivo di grande soddisfazione ospitare per la terza volta l’edizione del Trofeo Terre Cuneesi – dicono l’Assessore allo Sport Alberto Deninotti e il Consigliere Antonio Quaranta -. Abbiamo lavorato sin dalla prima edizione con Claudio Cuteri per creare e far crescere questo evento. Arriveranno a Marene equipaggi dalla Liguria, dalla Valle d’Aosta e dalla Lombardia. Una giornata dedicata al motorsport che saprà coinvolgere gli appassionati e arricchirà l’offerta sportiva che, come assessorato, abbiamo proposto in questi anni. Ci siamo impegnati molto sulla tematica sport e siamo soddisfatti del fatto che oggi ci cerchino per ospitare manifestazioni nel nostro territorio. “Terre Cuneesi” in origine era un evento territoriale, ora è interregionale. Con impegno e volontà, vogliamo portare questa manifestazione ad essere punto di riferimento a livello Nazionale».