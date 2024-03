Sci alpino: a Saalbach 19° tempo per Bassino nella prima prova cronometrata di discesa

La seconda parte delle finali di Coppa del Mondo di Saalbach, Austria, si sono aperte con il miglior tempo per la tedesca Kira Weidle nella prima prova cronometrata in vista della discesa femminile in programma sabato: quarto tempo per Nicol Delago ed ottavo per Federica Brignone.

La tedesca ha fissato il cronometro sull’1’44″64 con 0″27 e 0″50 di margine sulle due austriache Ariane Rädler e Cornelia Hutter, mentre Delago ha fatto segnare un ritardo di 0″78, seguita dalla norvegese Kajsa Vickhoff Lie (+0″81) e dalla statunitense Jaqueline Wiles (+1″07).

Federica Brignone si è quindi inserita all’ottavo posto della classifica con un gap di 1″36 da Weidle, seguita da Laura Pirovano, autrice dell’undicesimo tempo a 1″78; diciannovesimo tempo infine per Marta Bassino (+2″43).

La classifica di specialità vede Lara Gut Behrami (18esimo tempo odierno) al comando con 369 punti davanti all’infortunata Sofia Goggia (350) e all’austriaca Stephanie Venier a 301.

Giovedì 21 marzo è in programma la seconda prova cronometrata prima dei due superG previsti venerdì.