Al campo di atletica di Cuneo il nuovo appuntamento di "Run for a cooler planet" di ACDA

Venerdì 22 marzo si celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua e per l’occasione “Run for a cooler planet” – progetto scuole della Comunità Energetica Rinnovabile Nuove Energie Alpine realizzato in partnership con Acda spa – ha organizzato in collaborazione con l’Atletica Roata Chiusani e con il patrocinio della Città di Cuneo, della Provincia di Cuneo e della Fondazione CRC una mattinata al Campo d’Atletica Walter Merlo di Cuneo.



Dalle 9 alle 12 più di 300 studenti accompagnati da 30 insegnanti avranno l'opportunità di partecipare a 11 diverse attività distribuite lungo la pista d'atletica.



Non solo discipline sportive: ciascuna di esse è stata accuratamente progettata per riflettere i valori della sostenibilità e incoraggiare una riflessione profonda sui nostri consumi e sulle azioni quotidiane che possono contribuire alla salvaguardia del pianeta.



L'iniziativa ha l'obiettivo di far comprendere agli studenti come lo sport e la vita quotidiana possano essere vissuti con un occhio di riguardo verso l'ambiente, dimostrando che la responsabilità ambientale può essere integrata in ogni aspetto della nostra vita. Attraverso questo progetto, i giovani partecipanti sono invitati a diventare ambasciatori di uno stile di vita più sostenibile, portando i valori appresi nelle loro case, scuole e comunità.



“Run for a Cooler Planet non è solo un evento, ma un vero e proprio viaggio educativo che mira a lasciare un'impronta duratura sulla consapevolezza ambientale dei giovani partecipanti. È uno sforzo importante rivolto soprattutto per promuovere un cambiamento positivo e duraturo nel rapporto con il nostro pianeta. A questa prima edizione hanno partecipato 670 studenti di 12 plessi scolastici e 70 insegnanti coinvolti. Si sta ragionando di presentare il format agli Istituti comprensivi anche il prossimo anno” dichiara Giuseppe Delfino, Amministratore delegato di Acda spa.