Un nuovo tratto di marciapiede lungo la provinciale a Costigliole Saluzzo

Il Comune di Costigliole Saluzzo ha acquisito recentemente il terreno che si affaccia sul tratto di strada provinciale (Sp 589) per Cuneo all'incrocio con via XXV Aprile per realizzare, a breve, la prosecuzione del marciapiede che termina sotto il viale di via Busca.

Il marciapiede, la cui lunghezza è di circa 350 metri, arriverà fino al condominio ‘Il Sole’ dove abitano numerose famiglie che sono costrette a camminare direttamente sulla strada provinciale per raggiungere il centro del paese.

“È un lavoro molto importante per la sicurezza stradale – afferma il vicesindaco Nicola Carrino - e permetterà il passaggio in sicurezza di pedoni e ciclisti sul viale. Avevo seguito personalmente l'iter di richiesta fondi già a partire dal 2019. Adesso il progetto per la realizzazione del viale è interamente finanziato, grazie ad un accordo del Comune con i proprietari del terreno”.

L'intervento, atteso da tempo dai residenti della zona, metterà fine al pericolo di dover camminare sulla strada provinciale per raggiungere il centro del paese. Il nuovo marciapiede, infatti, garantirà un percorso sicuro e confortevole per tutti gli utenti, favorendo anche la mobilità sostenibile.

Anna Maria Parola