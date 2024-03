Coltivazione di cannabis: sabato a Cuneo la raccolta firme dei Radicali

Si terrà sabato a Cuneo - dalle 15 alle 17 - il banchetto di raccolta firme di Radicali Cuneo per la proposta di legge "Io Coltivo", lanciata da Meglio Legale.



"Molto Paesi europei, a partire dalla Germania, stanno promuovendo una decriminalizzazione della coltivazione per uso personale - dichiarano in una nota Alexandra Casu e Raffaele Fiorito, Tesoriera e Presidente di Radicali Cuneo "G. Donadei" - . In Italia, invece, il vento proibizionista e manettaro continua a fare danni e favorire la criminalità organizzata. Con la nostra proposta di legge sarebbe consentito detenere in casa fino a 30 grammi di cannabis per uso personale, coltivare un massimo di quattro piantine e potrebbero nascere i cannabis social club. Un primo passo importante per politiche più razionali" concludo.