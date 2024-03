Cyber security e imprese: Confartigianato Cuneo ne parla in un convegno

Le imprese piemontesi sono sempre più soggette a reati informatici. Nello scorso anno oltre il 60% di tutti i cyberattacchi hanno avuto come obiettivo le PMI di tutto il mondo. Buona parte delle motivazioni risiede nel fatto che le piccole e medie aziende sono poco attrezzate alla prevenzione degli attacchi cyber e conservano una grande quantità di informazioni riservate.



Partendo da questo scenario, Confartigianato Cuneo organizza un incontro di approfondimento, con il supporto della Polizia Postale e dei propri partner tecnologici Fastweb e Ilger.com, per mostrare agli imprenditori minacce e criticità e illustrare metodologie e strumenti per proteggere l’azienda.



L’incontro si svolgerà lunedì 25 marzo 2024, presso Open Baladin Cuneo (Piazza Foro Boario), a partire dalle ore 17 (accredito dalle ore 16.30). A tutti i partecipanti all'evento sarà consegnato un buono per usufruire gratuitamente di un'analisi sulla sicurezza informatica dei propri sistemi aziendali.



Al convegno, dopo l’introduzione di Luca Crosetto, presidente provinciale Confartigianato Cuneo, interverrà Francesco Saverio Bacco, Commissario Capo della Polizia di Stato - C.O.S.C. (Centro Operativo Sicurezza Cibernetica e Sezione Operativa Sicurezza Cibernetica). In seguito, l’approfondimento “Strumenti e metodologie per mettere in sicurezza la propria impresa”, a cura di Fastweb, con Luca Marasà, System Integrator e Riccardo Casalino, Chief Growth Officer (BCyber S.A.). Infine “La sicurezza aziendale passa anche da una posta elettronica professionale”, a cura di Ilger.com, Roberto Faccenda, Solutions Specialist & Business Developer. Modera Andrea Tardivo, Consulente Privacy e Responsabile Categorie di Confartigianato Imprese Cuneo.