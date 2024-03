"Dire, fare, baciare": Carrù diventa la città della poesia con un itinerario creato dagli studenti [FOTO E VIDEO]

"Dire, fare, baciare". È una sfida a mettersi in gioco quella lanciata questa mattina, giovedì 21 marzo, Giornata mondiale della poesia, dagli studenti dell'istituto comprensivo Oderda-Perotti di Carrù che hanno realizzato un itinerario poetico per guardare la città con occhi nuovi.

Venti tappe, in luoghi più o meno iconici del comune, conducono alla riscoperta di versi celebri come quelli di Eugenio Montale fino alla poetessa polacca Maria Szymborska, premio Nobel per la letteratura nel 1996.

"L'idea è nata per caso, nel periodo estivo, - spiega la professoressa Alessandra Badaracco, docente referente del progetto poetico - l'obiettivo era quello di giocare con la poesia. Così partendo dal vecchio adagio 'dire, fare, baciare' è nata l'idea dell'itinerario. Ad ottobre abbiamo individuato venti tappe della città: alcuni luoghi simbolici, altri provocatori, ma tutti scelti dai ragazzi che hanno saputo coglierne un particolare aspetto e meravigliarsi. Individuati i luoghi abbiamo cercato versi e poesie che potessero adattarsi al luogo prescelto.

Grazie alle colleghe più giovani sono stati creati dei QR code che riportano il testo integrale della poesia, accompagnati da un'attività legata al 'dire, fare, baciare''. Invitiamo quindi visitatori a raccogliere la sfida, giocare e taggare sui social la scuola.

"Alcune delle tappe - aggiunge la professoressa Valeria Giachino, che ha guidato i ragazzi nella realizzazione delle opere che si trovano lungo il percorso - hanno allestimenti tematici, creati dai ragazzi in laboratorio con l'utilizzo di materiali di recupero. Siamo molto soddisfatte del risultato e del meteo che ci ha accompagnato".

Un lavoro che ha stupito molte delle persone che questa mattina hanno visto la creazione dell'allestimento e che ha riscosso l'apprezzamento da parte dell'amministrazione, che ha sostenuto l'iniziativa finanziando i costi per la realizzazione dei pannelli. All'inaugurazione del percorso, realizzato dalle classi 2^A e 3^ C, erano presenti anche la dirigente scolastica, professoressa Loredana Montemurro e le docenti Rachele Basso e Nicoletta Gossa.

"Ringrazio le docenti, la dirigente scolastica e tutti voi per aver realizzato questa iniziativa - ha detto il sindaco Nicola Schellino, intervenuto all'inaugurazione con il sindaco Christian Sciolla - che è una delle più longeve della scuola e rappresenta davvero un unicum sul territorio. Guardando le installazioni che avete creato non escludiamo la possibilità di proporre un contest che premi il vostro lavoro e che abbellisca allo stesso tempo la città, così come avete fatto con la scala impreziosita dai versi di Eugenio Montale".

Il percorso sarà visibile per le prossime due settimane.