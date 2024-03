Nel contratto Governo-Anas 70 milioni per il terzo lotto della tangenziale di Mondovì e 85 per la variante di Demonte

Il Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) ha approvato oggi il contratto di programma tra Governo e Anas che assegna al Piemonte quasi 900 milioni di euro per una serie di opere strategiche. Alla seduta ha partecipato in videocollegamento l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Gabusi.

Nel contratto di programma approvato tra Anas e Ministero delle Infrastrutture sono state inserite molte opere attese da anni e per le quali è finalmente delineato un percorso concreto di realizzazione. Tra queste – fa sapere la Regione – il finanziamento della variante di Demonte per 85 milioni e i lavori del terzo lotto della tangenziale di Mondovì per 70 milioni.

Nella misura rientrano 104 milioni per il collegamento sud-ovest di Asti, che consentono di avviare l’iter autorizzativo per arrivare al finanziamento dell’opera nel 2025.

Il Cipess ha anche finanziato, nell’ambito dell’accordo che riguarda la Liguria, l’aggiornamento del progetto del collegamento Armo-Cantarana tra Liguria e Piemonte, dopo che nel 2019 i presidenti Alberto Cirio e Giovanni Toti avevano riacceso un faro su quest’opera.

«Abbiamo lavorato per mesi per definire questo contratto di programma che assegna al Piemonte un pacchetto di opere e risorse in grado di sostenere una delle regioni più produttive d’Europa, dando gambe concrete a opere che il territorio attende da anni e risposte a settori produttivi in crescita che hanno bisogno di infrastrutture moderne e collegamenti. Questo vale in particolare per il territorio della provincia di Cuneo, che sconta un gap infrastrutturale storico e per il quale finalmente arrivano risposte. Dopo l’approvazione del progetto, ora arrivano le risorse per il terzo lotto della tangenziale di Mondovì, mentre per quanto riguarda Demonte la nomina del commissario, unita al finanziamento ad Anas, consentiranno finalmente di sbloccare una vicenda che dura da troppo tempo con disagi per la cittadina e per gli autotrasportatori», ha dichiarato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

«Nel 2019, quando ci siamo insediati abbiamo trovato una serie di opere bloccate, Asti-Cuneo e Tav in testa, tanti capitoli di finanziamento a zero e un programma di nuovi interventi di viabilità vecchi di oltre 15 anni. Abbiamo sbloccato tanti interventi e lavorato insieme alle Province per determinare le priorità per cui abbiamo individuato risorse concrete», ha aggiunto l’assessore Gabusi.

PATTO CIVICO MONDOVI’: "FATTO PASSO INDISPENSABILE PER VEDERE REALIZZATA L'OPERA"

Alla notizia del finanziamento per il 3° lotto della tangenziale di Mondovì arriva il commento dei consiglieri comunali facenti parte della coalizione "Patto Civico": "L'impegno paga sempre, come detto dal sindaco, soprattutto per ottenere il giusto riconoscimento per una terra, come Mondovì e il Monregalese, che ha sempre dato tanto. Il finanziamento totale delle opere relative alla realizzazione del III Lotto della Tangenziale è una ottima notizia ed è un segnale tangibile dell'importanza che la nostra città riveste a ogni livello: siamo grati a tutti coloro i quali hanno lavorato a questo passaggio e continueranno a lavorare per vedere avviato in tempi brevi il cantiere".

IL SINDACO LUCA ROBALDO: "IMPEGNO PAGA SEMPRE"

"Siamo di fronte al più grande investimento di cui è mai stato oggetto il nostro territorio, utile alla realizzazione di una infrastruttura indispensabile: un bell'esempio di come le cose dovrebbero funzionare nel nostro Paese e una bella testimonianza di collaborazione istituzionale ad ogni livello".

Così il sindaco di Mondovì Luca Robaldo, a margine dell’annuncio del finanziamento definitivo del terzo lotto della tangenziale cittadina, opera che prevede un investimento totale che supera i 180 milioni di euro.

"Sono grato all'onorevole Enrico Costa – continua – per il seguito che ha sempre garantito a questa vicenda, al commissario straordinario Angelo Gemelli per avere dato la spinta decisiva all’intera procedura, al viceministro Edoardo Rixi per aver individuato le ulteriori risorse necessarie al completamento dell’opera e al presidente Alberto Cirio per l'impegno costante della struttura regionale. Attraverso il rapporto fra Comune e Regione, non solo a livello politico ma anche a livello tecnico, tutte le autorizzazioni e le procedure burocratiche previste dalle varie normative sono state espletate in tempi record: ora non resta che vedere avviato il cantiere e realizzata l'infrastruttura".

"Il finanziamento totale del terzo lotto della tangenziale di Mondovì è il passaggio finale che apre alla fase dell’appaltabilità di un opera sulla quale il mio impegno diretto si è concentrato da anni." - commenta l'Onorevole Enrico Costa - "La cifra di 180 milioni per un’opera pubblica rappresenta un investimento record per il monregalese, che vedrà finalmente completata una infrastruttura fondamentale. Ora massimo impegno perché siano rispettati i tempi di realizzazione".