Cerchi una relazione duratura? Ecco gli annunci dedicati ai single

Chi è l’Agenzia Anna&Anna

È un’Agenzia per Single attiva da 20 anni sul territorio piemontese e ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli. Per contattare l’agenzia è sufficiente cliccare sul link “CONTATTALA oppure CONTATTALO” che trovate accanto a ogni annuncio.

Annunci per lei

Lui single, 34 anni

Il vero amore è camminare mano nella mano nella quotidianità di questo pazzo mondo, lui è un uomo con un carattere forte, voce decisa e sensuale, fisico atletico, due espressivi e profondi occhi verdi, 34enne, conduce una piccola azienda che si occupa di informatica, proviene da una famiglia semplice di operai, si è laureato lavorando umilmente, ora il suo sogno più grande, non realizzato, è di trovare una donna dolce, femminile, in poche parole "speciale" con cui camminare mano nella mano.... CONTATTALO ORA

Lui single, 45 anni

Cerca la sua "metà'" mancante per dare un senso alla sua bella vita..è un bell'uomo, 45enne, impiegato, alto, sorriso malizioso, occhi grigio-azzurri, sportivo, fa volontariato, ha un modo di fare rassicurante, è generoso, un abbraccio e un sorriso per tutti, vive solo, tanti amici veri, solo in amore, finora, non ha avuto fortuna, ma è tenace, fiducioso e non si arrende ed è sempre alla ricerca della sua anima gemella.... CONTATTALO ORA

Lui single, 56 anni

Beati quelli che sanno ridere di sé stessi, non finiranno mai di divertirsi... lui è un uomo ironico, imprenditore, alto, bruno, occhi celesti, barba curata, 56enne, divorziato da tempo, vive solo, ha una figlia già grande, ama uscire con gli amici, divertirsi e prendere la vita con allegria, cucina divinamente, e pensa sempre che nella vita, e nell'amore, il meglio debba ancora arrivare…. CONTATTALO ORA

Lui single, 65 anni

In un abbraccio può succedere di tutto, si può piangere, ridere, ma soprattutto ci si può sentire a casa... lui è un bel 65enne, vedovo, vive solo, è un appassionato di viaggi, ama ballare, ha un cuore buono, volontario presso la Caritas, è di compagnia, signore distinto, molto benestante, ora in pensione, vive solo in una grande villa, ma non è completamente felice, per cui vorrebbe conoscere una brava signora, da abbracciare teneramente, e per essere di nuovo felice.... CONTATTALO ORA

Annunci per Lui

Lei single, 31 anni

Una donna dovrebbe essere due cose: di classe, e favolosa, lei non ha bisogno di tacchi alti, trucco, vestiti scollati, per essere incantevole, conquista solo con la sua femminilità, ma soprattutto con i suoi modi gentili, bella bionda, occhi azzurri, fisico armonioso, 31enne, ama camminare in montagna, e sciare, ma anche cucinare, e stare con amici, incontrerebbe uomo seriamente intenzionato a matrimonio o convivenza, anche più grande, ma sincero… CONTATTALA ORA

Lei single, 41 anni

La vera bellezza di una donna è riflessa nella sua anima...impiegata in banca, nella sua vita manca solo un amore assoluto, coinvolgente, è divorziata da tempo, vive sola, non è una donna superficiale, ama la vita all'aria aperta, 41enne, bella donna, lineamenti delicati, occhi neri, fisico armonioso, vorrebbe accanto a sè un uomo, non importa se più maturo, ma con una bella anima.... CONTATTALA ORA

Lei single, 50 anni

Che belle le persone serene, fiduciose, se hai la fortuna di incontrarle ti migliorano la vita.. e lei è una di quelle che con il suo sorriso, porta serenità, è una simpatica signora piemontese, 50enne, spontanea, carina, bionda, bellissimi occhi celesti, ha sempre vissuto in campagna, ama preparare conserve, pasta e pane fatto in casa, e siccome ha un grande cuore fa anche volontariato presso la Caritas. Nella sua vita manca solo un brav'uomo, non importa l'età, ma che le voglia bene..... CONTATTALA ORA

Lei single, 64 anni

Dissi al mandorlo: "parlami di Dio", e il mandorlo subito fiorì....cerca un bravo signore, beneducato, tranquillo, ma soprattutto che la faccia ancora sorridere, bella donna 64enne, vedova, castana, occhi azzurri, lavorava come infermiera, ora in pensione, coltiva fiori, le piace la montagna, colleziona francobolli e monete, non è una donna bigotta, ma crede fermamente in Dio, e spera in un suo miracolo, trovare un buon compagno, per il resto della vita.. CONTATTALA ORA

