Un libro sulla Telemedicina, con il contributo del Data Protection Officer dell'ASL Cn1

E' in libreria il nuovo volume delle edizioni Themis, nella collana "Digitale & Società", dal titolo "Telemedicina, scenari digitali e protezione dei dati - Esperienze a confronto", a cura di Mauro Alovisio e Maria Teresa Iannone, con un contributo del Data Protection Officer dell'Asl CN1, Pinuccia Carena.



Il volume, che ha la prefazione di Sergio Pillon, vicepresidente e responsabile relazioni istituzionali AiSDeT, Associazione italiana di Sanità Digitale e Telemedicina, e la postfazione di Giorgio Casati, direttore generale dell'Asl Roma2, parte dal presupposto che negli attuali scenari della transizione digitale, l’esigenza di una nuova prospettiva umanizzante in sanità, che resti fedele alle radici ma sempre al passo con le evoluzioni tecnologiche, deve essere il timone della Medicina moderna e rappresentare una priorità per tutti gli addetti del settore. Per questo motivo vengono affrontati gli impatti organizzativi, tecnici e giuridici della telemedicina nel mondo sanitario, utilizzando un approccio pragmatico, ricorrendo alle testimonianze interdisciplinari degli autori.



In particolare il contributo dal titolo "Il punto di vista informatico sulla Telemedicina. L’esperienza nelle aziende sanitarie territoriali della provincia di Cuneo", della dottoressa Carena è orientato all'analisi dell'esperienza diretta, vissuta negli anni 2020 e 2021 come DPO presso le Aziende Sanitarie della Provincia di Cuneo, accompagnandole nel percorso della protezione dati verso la realizzazione di un sistema di telemedicina.



“Nel mio contributo - spiega Carena – sono esaminate le caratteristiche e le criticità del sistema e la realizzazione che ne è stata fatta, con diretta esperienza anche dei documenti, delle procedure, delle informative, definite insieme ai gruppi di lavoro costituiti in ciascuna azienda per gestire e avviare i nuovi sistemi di telemedicina. La forza e i risultati che si sono ottenuti derivano anche dall'eterogeneità delle figure professionali (legali, informatici e medici insieme) che hanno partecipato al processo, consapevoli di affrontare non soltanto gli aspetti tecnici, ma anche quelli organizzativi e formali della telemedicina”.



Il capitolo si inserisce in un quadro molto articolato del libro, che affronta il tema della telemedicina sotto molti punti di vista: dall'etica alle norme, dalla privacy all'informatica, dai legami con gli aspetti della farmaceutica al ruolo dei clinici in prima linea. Poiché l'argomento è in divenire, il volume online sarà aggiornato con i prossimi sviluppi della telemedicina.