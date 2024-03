Cuneo Volley, aperta la prevendita per Gara 1 dei quarti di finale playoff

Aperta la prevendita su Liveticket per mercoledì 27 marzo alle ore 20.00, quando la Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo ospiterà Gara 1 dei Quarti di Finale Play Off A2 Credem Banca.

Domenica 24 si delineerà la classifica Finale della Regular Season 23/24 di Serie A2 maschile e di conseguenza saranno ufficializzati gli abbinamenti dei Quarti.

A prescindere dal risultato, Cuneo è matematicamente nei primi quattro posti e quindi giocherà il primo turno e l'eventuale gara 3 in casa, mentre a Pasquetta - 1° aprile (non è uno scherzo) giocherà in trasferta gara 2.

Con l'arrivo dei Play Off, ecco entrare in vigore nuove agevolazioni, in quanto gli abbonamenti alla Regular Season 23/24 non saranno più validi e anche la gratuità sarà U14 (nati dal 2010 in poi).

Le novità della Biglietteria nel dettaglio:

• Tribuna Verde 15€

• Tribuna Rossa 10€

• Biglietto Gratuito: Nati dal 2010 (Under14), Disabili, Giocatori e Allenatori del settore giovanile Cuneo Volley.

• Biglietto Ridotto 5€ Tribuna Rossa - Genitori: settore giovanile Cuneo Volley e società sportive affiliate.

Per i possessori di:

• Abbonamenti Curva BB e Tribuna Rossa

Presentando in cassa il proprio abbonamento (il giorno stesso della gara), si avrà la possibilità di acquistare il biglietto ridotto a 5€.

• Abbonamento Tribuna Verde

Presentando in cassa il proprio abbonamento (il giorno stesso della gara), si avrà la possibilità di acquistare il biglietto ridotto a 10€ fino ad esaurimento posti.

Per eventuali informazioni, si può scrivere un'e-mail a biglietteria@cuneovolley.it

Biglietti in prevendita su Liveticket al seguente link: shorturl.at/lwEMP

http://shorturl.at/lwEMP