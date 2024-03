Volley maschile: Cuneo conquista il Titolo Territoriale U15 contro Savigliano

Una vittoria voluta a tutti i costi dalla LabTravel Cuneo Rossa che, sotto 2-0, ha recuperato e conquistato il Titolo Territoriale Under 15 maschile al tie-break contro Savigliano.

I ragazzi allenati dai coach Enrico Garino e Marco Garro hanno festeggiato insieme alle famiglie che li hanno sostenuti a gran voce per tutto il match.

Vincere il titolo territoriale è sempre emozionante, abbiamo chiesto quale sensazione ha provato in prima persona e cosa ha percepito dalla squadra, il Capitano Federico Grandis: «La partita è stata molto combattuta e faticosa, perché abbiamo perso i primi due set e quindi eravamo preoccupati di perdere il match. Nel terzo set ci siamo ripresi, siamo entrati in campo concentrati e grintosi e così abbiamo iniziato la rimonta, vincendo il terzo e il quarto set ed infine il tie break 15-13. Sono fiero che Cuneo sia riuscito a vincere questa importante finale e sono contento di passare alla fase regionale come prima squadra del nostro campionato. Un ringraziamento speciale va ai nostri coach che credono sempre in noi e ci aiutano a migliorare ad ogni allenamento!».

Anche il Libero, Jacopo Massa, che nei giorni precedenti non è stato nelle migliori condizioni fisiche, ha raccontato la difficoltà di questa Finale, ma la gioia ancor più intensa dell’averla vinta: «È stata una partita molto sofferta e combattuta, fin dal primo punto. Dopo i primi due set vinti dagli avversari, forse per troppi nostri errori o per la troppa tensione con cui siamo entrati in campo, siamo ripartiti con lo spirito giusto nel terzo set, che abbiamo vinto con largo vantaggio. Siamo entrati in campo nel quarto set con più consapevolezza e voglia di vincere e infatti l'abbiamo portato a casa. Nel tie-break siamo partiti bene, con un vantaggio considerevole al cambio di campo. Eravamo ad un punto dalla vittoria, ad un soffio dalla rimonta. La battuta sbagliata avversaria ci ha regalato la vittoria del campionato e l'inizio della nostra festa. È stata una partita molto emozionante da giocare e da vincere. Ora ci aspetta la fase regionale, dove il livello sarà sicuramente più alto, ma noi daremo sempre il massimo».

Sulla vittoria combattuta e sul proseguimento della stagione nella fase regionale, coach Enrico Garino ha dichiarato: «I ragazzi hanno fatto un percorso netto nella regular season, frutto di dedizione e tanto lavoro in palestra. Coroniamo la stagione con la vittoria del campionato territoriale e con l'accesso alla fase regionale. La finale è stata dura, un avversario ostico e ben preparato ha messo in crisi le nostre sicurezze. Sotto di due set, persi con scarto ridotto, la squadra ha ritrovato compattezza e determinazione. Il tie-break ci ha visti vittoriosi, ma più di tutto va sottolineato che abbiamo assistito a una bella gara, degna di una finale. Un grazie ai miei ragazzi e un applauso, meritatissimo, agli atleti di Savigliano».