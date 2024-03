Volley maschile Serie C: VBC Mondovì verso la sfida contro l'Ovada, nel mirino la vittoria numero 12

Nella sedicesima giornata – settima del girone di ritorno del Campionato di Serie C maschile, il VBC Mondovì allenato da Massimo Bovolo e dal suo assistente Fabrizio Marchisio ospiterà sabato alle ore 21 l’ Ovada, attualmente settimo.

In classifica generale, dopo sedici turni, i monregalesi, che arrivano dal convincente successo esterno per 3-1 in casa dell’ ArtiVolley Collegno sesto, sono secondi con 36 punti, a -5 dalla capolista Linguì Torino, a +3 sul Lasalliano Torino terzo, a +7 sul Chieri quarto ed a +l0 sul Santhià quinto.

Proprio grazie ai 10 punti di vantaggio sul Santhià quinto a 3 turni dalla conclusione della regular season (e quindi con soli 9 punti ancora disponibili) il VBC è riuscito a centrare il primo obbiettivo stagionale, ossia la qualificazione matematica ai play-off promozione.

“Ovviamente – afferma coach Massimo Bovolo – siamo tutti molto contenti di aver ottenuto la qualificazione ai play-off promozione con ben 3 turni d’ anticipo, ma ciò non toglie che dobbiamo continuare a lavorare con intensità e determinazione per finire nella miglior posizione possibile questa regular season e preparare al meglio la fase di post season, che costituirà un campionato completamente nuovo. Contro l’ Ovada mi aspetto una prestazione di alto livello da parte dei miei ragazzi, che devono imparare a mantenere sempre alta la concentrazione e l’ attenzione, evitando quei cali di tensione e quegli errori gratuiti che purtroppo ogni tanto abbiamo e che sono il nostro vero tallone d’ Achille. Sicuramente questo è un altro test molto probante, particolarmente utile per continuare il nostro percorso di crescita sia tecnico che tattico e mi aspetto dai ragazzi una bella prova per continuare il nostro cammino.”

L’ obbiettivo del VBC Mondovì è ovviamente quello di conquistare i 3 punti in palio sia perché costituirebbero la dodicesima vittoria della stagione sia per poter attendere serenamente l’ esito del big match fra il Lasalliano Torino terzo ed il Linguì Torino capolista.