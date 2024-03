Nel progetto di Viticoltura di precisione oltre 150 studenti dell'Enelogica di Alba

Oltre 150 studenti della Scuola Enologica di Alba hanno partecipato oggi, venerdì 22 marzo, all’evento dimostrativo del progetto Vi.P. – Viticoltura di precisione promosso, in partnership, da Confagricoltura Cuneo, Merlo Spa, Merlo Project, Altec, Egea New Energy SpA, Agroinnova – Unito, AgriNewTech S.r.l. e IDS. Applicando l’agricoltura di precisione, il progetto ha l’obiettivo di migliorare la produttività in vigna e diminuire l’impatto ambientale, grazie ad un sistema di diagnosi, prescrizione e realizzazione degli interventi da effettuarsi sulla viticoltura.



Un primo momento di incontro con i partner relatori si è tenuto presso le aule della Scuola Enologica e, a seguire, il gruppo si è trasferito per le prove in campo presso il vigneto dell’istituto scolastico.



“Siamo molto soddisfatti dalla riuscita di questo nuovo appuntamento con il progetto Vi.P e dell’interesse dimostrato dagli studenti della Scuola Enologica che rappresentano gli imprenditori agricoli di domani – spiega Fabio Fogliati, referente del progetto Vi.P. per Confagricoltura Cuneo e segretario di zona a Bra - . Il progetto prevede la creazione di un modello che permetta la diagnosi precoce e puntuale delle cause di stress della viticoltura, in grado di indirizzare gli interventi e, allo stesso tempo, di ridurre le risorse impiegate, migliorando la sostenibilità ambientale. Grazie all’uso di sistemi di telerilevamento e analisi multispettrale, si ottengono delle mappe tematiche geo-referenziate descrittive del vigneto e delle mappe di prescrizione geo-referenziate degli interventi puntuali da realizzare, in maniera automatica, grazie un’irroratrice elettrica a rateo variabile, alimentata con l’impianto fotovoltaico”.



Il primo incontro delle prove in campo si è tenuto nel luglio dello scorso anno ed ha coinvolto una quarantina agricoltori presso l’azienda agricola di Mirko Arione a Castiglione Tinella, partner capofila di Vi.P. – Viticoltura di precisione. Il termine delle attività è previsto per il mese di maggio 2024.



Il progetto è finanziato nell’ambito del PSR 2014 – 2020 – Sostegno alla gestione dei GO e attuazione dei progetti (16.1.1, Azione 2).