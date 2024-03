Cuneo, il viadotto Soleri necessita di manutenzione? L'ultimo intervento nel 2021

In che condizioni “di salute” è il viadotto Soleri di Cuneo? A chiederselo, due gruppi consigliari della città capoluogo, ovvero Cuneo Mia e Centro per Cuneo (di minoranza il primo e di maggioranza il secondo, a riprova di come l’argomento tocchi l’interesse di entrambe le anime del Consiglio comunale).

Manutenzione strutturale e rifacimento del marciapiede

Secondo Cuneo Mia il viadotto, attualmente, non risulta in buone condizioni strutturali e necessita di manutenzione immediata; nello specifico, l’impalcato stradale e il rinforzo strutturale dell’opera sono le aree che richiedono i maggiori interventi.



Centro per Cuneo punta invece l’attenzione sullo stato del marciapiede, nel quale salti e irregolarità sono ormai visibili e, giorno dopo giorno, più pericolosi per chi li percorre a piedi.

ANAS e RFI: “Sul viadotto ispezioni ricorrenti sino al 2022”

Nell’aprile del 2021 alcuni tratti di strade provinciali sono stati trasferiti all’ANAS, tra cui proprio il viadotto Soleri. La Provincia aveva approvato un progetto per lavori di sistemazione dell’impalcato e di rinforzo strutturale e sismico del viadotto con fondi del Ministero dei Trasporti e delle Finanze, per un costo totale di 11 milioni di euro. A oggi, però, l’unico intervento attuato sulla parte stradale risulta essere il rifacimento della pavimentazione del giugno 2021.



Su sollecitazione della sindaca Anas e RFI – gestori per quanto riguarda la parte stradale e ferroviaria rispettivamente - avevano sottolineato come il viadotto fosse soggetto a ispezioni mensili e annuali ricorrenti, di cui l’ultima nel 2022: avevano poi identificato il fatto che vi transitassero sia treni che veicoli come motivo per sedare la maggior parte dei dubbi.



“Non ci hanno né soddisfatto e né rassicurato le risposte date all’interpellanza dello scorso anno – commenta Cuneo Mia - . A oggi nulla apparentemente è avvenuto, anche se pare sia in corso da parte dei due enti proprietari la progettazione necessaria a porre rimedio a tale situazione. Le interruzioni previste dal 25 aprile all’11 maggio, e poi dal 9 al 18 agosto sono legate a lavori di manutenzione? I gestori quali intenzioni hanno?”



“I lavori, indubbiamente da attuare, non sono di competenza del Comune ma di ANAS – continua Centro per Cuneo - . Si faccia chiarezza una volta e per tutte”.