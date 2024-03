Cuneo-Saluzzo-Savigliano e Ceva-Ormea, avanti tutta verso la riattivazione del servizio

L’Agenzia della Mobilità Piemontese ha approvato lo Schema del Contratto di Servizio Ferroviario delle linee Sospese (SFS) per la Cuneo-Saluzzo-Savigliano e la Ceva-Ormea,

L’Agenzia ha distinto tre diversi lotti per l’affidamento dei servizi: il Lotto SFT - Servizio Ferroviario Transfrontaliero Domodossola-Iselle-(Brig), il Lotto SFM - Servizio Ferroviario Metropolitano ed infine il Lotto SFR - Servizio Ferroviario Regionale.

Quelli delle linee Cuneo-Saluzzo-Savigliano e Ceva-Ormea sono stati inseriti nei servizi di completamento, per i quali è previsto che “l’eventuale ripristino del servizio ferroviario su linee attualmente sospese, potrà essere ricompreso in uno dei tre lotti sopra enumerati o essere affidato in uno o più lotti separati costituiti da una singola linea o da gruppi di linee secondo convenienza ed opportunità”.

Come si ricorderà, nel novembre scorso la Longitude srl aveva presentato un’offerta alla Regione Piemonte per riaprire e gestire il servizio su queste linee, alla quale l’ente aveva risposto positivamente e con interesse.

Tenuto conto degli indirizzi forniti dalla Regione e valutata la documentazione prodotta da Longitude Holding s.r.l, l’Agenzia a fine dicembre aveva approvato l’Avviso di preinformazione della procedura di aggiudicazione diretta con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il 27 dello stesso mese.

Sono poi iniziati gli approfondimenti tra le parti in un incontro organizzato dall’Assessore ai Trasporti della Regione Piemonte, Marco Gabusi ed i rappresentanti di RFI, che hanno presentato un programma di massima di interventi infrastrutturali necessari per la riattivazione delle due linee fornendo un primo calendario previsionale, con tempistiche diversificate, a causa delle differenti necessità tecniche di intervento.

Da parte sua l’Agenzia ha chiesto tempistiche più precise e si è arrivati a definire una prima fase che consenta la riattivazione delle linee ed una seconda per il mantenimento degli standard di affidabilità ed efficienza, confermando l’obiettivo comune di riattivazione della linea Cuneo-Saluzzo-Savigliano entro il gennaio 2025.

A questo punto l’Agenzia ha definito lo schema di contratto, strutturato sulla base di quello che regola la concessione dei servizi sul Servizio Ferroviario Metropolitano. E che prevede:

Per la Linea Cuneo-Saluzzo-Savigliano un servizio attivo durante il periodo scolastico (40 settimane/anno) con nei giorni feriali 20 treni al giorno, di cui 8 sulla Cuneo-Saluzzo-Savigliano e 12 sulla Saluzzo-Savigliano, mentre nei giorni festivi 8 treni sulla Cuneo-Saluzzo-Savigliano.

Nel periodo non scolastico (12 settimane/anno): 6 treni al giorno sulla Saluzzo-Savigliano nei soli giorni feriali. La fascia oraria servita andrà dalle 6 alle 21.

Per la linea Ceva-Ormea previsto un servizio nel periodo scolastico (40 settimane/anno) nei giorni feriali con 10 treni al giorno dal lunedì al venerdì e 8 treni al giorno il sabato. In questo caso la fascia oraria servita andrà dalle 6 alle 19.

Prevista anche una tabella dei costi del singolo biglietto e degli abbonamenti, che andranno 0,80 euro su una tratta da 0 a 5 km fino a 5 euro su un percorso che va dai 35 ai 40 km percorsi.

A garanzia della serietà dell’offerta e della corretta attuazione del “Piano di mobilitazione” è inoltre stata richiesta entro 5 giorni dal provvedimento di aggiudicazione provvisoria del contratto la costituzione di una garanzia provvisoria pari al 2 per cento del valore della compensazione economica degli obblighi di servizio, che potrà essere corrisposta sotto forma di cauzione o fidejussione.