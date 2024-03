Luoghi di sport e cultura più vicini ai cittadini con disabilità: Cuneo attiverà la Carta Europea della Disabilità?

Che anche Cuneo prenda parte al progetto della Carta Europea della Disabilità, stipulando con il Ministero competente una convenzione che preveda, per le persone con disabilità, un ulteriore accesso agevolato ai luoghi culturali e sportivi della città.



A chiederlo, il gruppo consigliare di minoranza di Fratelli d’Italia, che ha presentato sul tema un ordine del giorno.

La Carta Europea delle Disabilità: cos’è e come funziona

La Carta Europea delle Disabilità prevede la promozione e la protezione dei diritti delle persone con disabilità. Si tratta di una misura adottata su base volontaria degli Stati membri dell’Unione Europea per il raggiungimento degli obiettivi della Strategia dell’Unione Europea 2010-2020 in materia di disabilità, uno strumento che permette alle persone con disabilità di poter fruire di servizi pubblici gratuiti o con tariffe agevolate tra cui musei, cinema, teatri, stadi, impianti sportivi tramite convenzione tra enti pubblici.



Un’interessante opportunità per rendere ancor più accessibili e fruibili da parte delle persone con disabilità i luoghi culturali e sportivi della città, a cui tanti Comuni italiani aderiscono, ma non ancora il Comune di Cuneo. Da qui la richiesta d’azione a sindaca e giunta comunale.



Lunedì 25 e martedì 26 l’argomento verrà trattato in Consiglio comunale.