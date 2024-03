Nuovo caseificio didattico a Moretta: un progetto europeo per la formazione transfrontaliera [FOTO E VIDEO]

Nel luglio del 2025 l’Agenform (Agenzia dei servizi formativi della provincia di Cuneo) avrà, nella sede di Moretta, nuovo caseificio didattico che sorgerà accanto alla scuola lattiero casearia, grazie al progetto di cooperazione transfrontaliera europea Italia-Francia ‘TransFormation’ nell’ambito del programma Interreg 2021-2027 che sostiene l'elaborazione e l'esecuzione delle politiche di sviluppo regionale, locale e territoriale.

Il progetto ‘TransFormation’ che è stato presentato stamattina, venerdì 22 marzo, nella sala del Consiglio Comunale di Moretta, intende creare una rete di enti formativi e soggetti interessati alla formazione professionale, nell’ambito delle Alpi e dei mestieri legati alle lavorazioni nel settore agricolo, agrituristico e agro-pastorale, al fine di valorizzare la cultura e le professionalità che i territori alpini dell’area Alcotra richiedono.

L'obiettivo principale di TransFormation è di riempire una carenza nella formazione professionale delle regioni alpine, attraverso una progettazione collaborativa e sinergica di iniziative formative volte a potenziare le competenze delle persone residenti nelle aree transfrontaliere.

La costruzione del nuovo caseificio didattico di Moretta sarà uno degli obiettivi qualificanti di questo progetto, accanto a quello dell’ampliamento dell’Alpage école di Sulens.

Alla presentazione hanno partecipato il sindaco di Moretta Gianni Gatti con consiglieri e assessori assieme al presidente di AgenForm Tommaso Mario Abrate, il direttore Giancarlo Arneodo e i rappresentanti francesi.

“Il Comune di Moretta ha partecipato ad un bando transfrontaliero Alcotra - ha spiegato il sindaco Giovanni Gatti - Il Caseificio didattico sorgerà accanto all'Istituto lattiero caseario e delle trasformazioni carni. Siamo contenti di questa iniziativa che è anche un importante mezzo di promozione del territorio e della scuola.

Mi piace descrivere Moretta dicendo che si caratterizza per l’agricoltura, essendo principalmente un paese agricolo dove la zootecnia è importante e si lega al lattiero caseario. Moretta è inoltre sede di importanti aziende legate al mondo agricolo-industriale.

Non dobbiamo dimenticare l’arte, la cultura e la ricettività che dallo scorso anno si può trovare anche nell’ostello sempre gestito da Agenform vicino alla scuola lattiero casearia”.

Il presidente dell’Agenzia dei servizi formativi Tommaso Mario Abrate ha fatto un excursus sulla storia dell’Agenform a Moretta ricordando: “Da 25 anni in paese è presente l’Istituto lattiero-caseario e da 20 è sorta la scuola di lavorazione e trasformazione della carne che aiuta le aziende agricole a valorizzare e vendere direttamente la materia prima. Collabora con Enilv La Roche in Francia per lo scambio di esperienze e competenze”.

Valentina La Placa dell’ufficio progettazione dell’Agenform ha introdotto il progetto che è stato finanziato all’interno del Programma di Cooperazione Territoriale Transfrontaliera Interreg, Italia-Francia Alcotra 2021-2027 che vedrà lavorare insieme al capofila, Consorzio Agenform e il comune di Moretta, i partner francesi della Région Paca, Mre e Actalia e quelli della Région Rhônes Alpes, Enilv e l’Eplefpa di Contamine-sur-Arve.

“L’obiettivo - afferma La Placa - è quello di lavorare con i nostri partner francesi nell’ambito della formazione, mettendo in rete i territori di confine.

Il progetto TransFormation mira a creare una rete di enti formativi e soggetti interessati alla formazione professionale nelle Alpi, concentrando gli sforzi sui mestieri legati all'agricoltura, all'agriturismo e all'agro-pastorizia. L'obiettivo principale è colmare una lacuna nella formazione professionale delle regioni alpine, attraverso una progettazione collaborativa di iniziative formative volte a potenziare le competenze delle persone che vivono in queste aree transfrontaliere. Inoltre, il progetto si propone di rendere transfrontaliere una serie di percorsi formativi già esistenti”.

Sono poi intervenuti i partner francesi a spiegare il loro progetto.

Il direttore dell’Agenform Giancarlo Arneodo ha descritto i costi e i tempi di progettazione: “Transformation ha un budget totale di 2.258.000 euro, la durata prevista è di 3 anni vede 7 partner con Agenform e il Comune di Moretta e coinvolge inoltre tre territori assieme al Piemonte, in Francia partecipano le regioni Paca e Rhônes-Alpes.

È un progetto ambizioso - continua Arneodo - che prevede una rete di formazione tra Italia e Francia andando oltre specifici corsi, che si potranno seguire anche a distanza, e delle infrastrutture come il Caseificio didattico di Moretta.

Dovrebbe essere inaugurato nel giugno del 2025 e prevede un laboratorio di caseificazione di 140 metri quadrati, un'aula per 25 persone, dotato di un laboratorio con tutti gli strumenti adatti per permettere la formazione a distanza.

Sarà all’insegna della sostenibilità in quanto fornito di impianto fotovoltaico sul tetto. Entro maggio daremo l’incarico all’azienda costruttrice ed in seguito partiranno i lavori”.

All’incontro è intervenuto anche l’ex sindaco di Moretta Mario Piovano che ha ricordato il professor Mario Isoardi, recentemente scomparso, il quale in qualità di consigliere provinciale dal 1985 al 1990 aveva avuto l’intuizione di poter far nascere nel 1987 una scuola lattiero casearia nel paese che è poi diventata realtà”.

Hanno chiuso l’incontro attraverso un collegamento da remoto Luca Rosati che ha spiegato il programma Alcotra nell’ambito del programma Interreg 2021-2027 Italia-Francia e Antonella Bertarello del Settore standard formativi e orientamento della Regione Piemonte.