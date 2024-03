Una giornata di crescita e divertimento: il torneo interno della KDK Kodokan di Cuneo

Sabato scorso 16 marzo i ragazzi delle annate dal 2020 al 2008 del KDK Judo di Cuneo, insieme ai loro tecnici, hanno vissuto una sessione di allenamento collettivo seguita da una gara amichevole. Con una partecipazione di circa trenta giovani atleti, la sala risuonava di risate, concentrazione e spirito competitivo.

L'associazione sportiva KDK Judo, da anni punto di riferimento per la promozione dello judo e dei suoi valori, ha organizzato questa giornata con l'intento di offrire ai giovani judoka un'opportunità di crescita, divertimento e condivisione.

I giovani atleti hanno avuto l'opportunità di mettere in pratica le tecniche apprese durante le lezioni settimanali, migliorando la propria abilità tecnica e la resistenza fisica. L'atmosfera era carica di determinazione e impegno, ma anche di sostegno reciproco e spirito di squadra, elementi fondamentali nell'arte del judo.

Divisi in categorie in base all'età e al grado di esperienza, i ragazzi hanno avuto l'opportunità di mettersi alla prova sul tatami, sotto gli occhi orgogliosi dei genitori e degli allenatori. Ogni incontro era un'occasione per dimostrare le proprie abilità, ma anche per imparare dagli avversari e consolidare i valori fondamentali del judo: rispetto, disciplina, lealtà e coraggio.

Ma più importante dei risultati ottenuti sul tatami è stata la crescita personale e il rafforzamento dei valori che il judo insegna. Durante l'intera giornata, i giovani judoka hanno dimostrato un eccezionale senso di amicizia, rispetto reciproco e fair play. Hanno imparato a vincere con umiltà e a perdere con dignità, accettando i risultati con sportività e concentrandosi sempre sull'aspetto più importante: divertirsi e imparare.

Guardando indietro a questa giornata, è chiaro che il vero vincitore è stato lo spirito di amicizia, lealtà e divertimento che ha permeato ogni momento dell'evento. Grazie alla dedizione degli istruttori e all'impegno dei giovani atleti, la KDK Judo di Cuneo continua a essere un faro di eccellenza nel mondo dello judo, promuovendo valori positivi che vanno ben oltre il semplice allenamento fisico.