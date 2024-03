DogWifCat (DWIFC): la nuova meme coin di Solana esplode, è la nuova BOME?

La rete Solana è stata la protagonista indiscussa delle ultime settimane grazie alle sue meme coin: da BONK in poi, il successo di questi nuovi token ha portato la rete alla ribalta. Adesso arriva l’ultima, DogWifCat, che vuole detronizzare DogWifHat.

DWIFC è riuscito a raggiungere il primo posto tra i token in rilievo su DEXTools e a fare +2.200% nelle 24 ore: ecco in cosa consiste questo progetto e perché sta suscitando l’interesse degli investitori.

DogWifCat: le caratteristiche

L’ultima meme coin della rete Solana è DofWifCat, che ha subito attirato l’attenzione degli investitori grazie al divertimento creato dall’immagine che la caratterizza e che raffigura un cane unito a un gatto.

Il suo debutto è stato col botto, visto che ha fatto +2.200% in sole 24 ore dal lancio. DogWifCat si distingue dalle altre meme coin per diversi motivi: in primo luogo, il suo nome accattivante e divertente, che cattura l'attenzione degli investitori e suscita curiosità sulla sua natura.

Inoltre, l’uso di una sapiente strategia di marketing lo ha reso virale e ha contribuito a diffondere rapidamente la sua popolarità, attraverso i canali social e le piattaforme online.

Questo approccio innovativo ha reso DWIFC una presenza riconoscibile nel settore crypto, generando un'enorme domanda da parte degli investitori alla ricerca di opportunità di guadagno nel settore emergente delle meme coin su Solana.

DogWifCat: analisi del prezzo

Il nome del progetto richiama quello di DofWifHat: se DogWifCat, facendo perno su questo, potesse catturare solo il 10% della capitalizzazione di mercato di DogWifHat, gli investitori vedrebbero un enorme ritorno 20x rispetto agli attuali livelli di prezzo DWIFC.

Valore di WIF Fonte: TradingView

Mentre l'azione dei prezzi monta un consolidamento rialzista dei principali guadagni di apertura, DogWifCat è attualmente scambiato a un prezzo di mercato di $ 0,01461. Ciò avviene dopo che la nuova meme coin è stata lanciata alle 17:00 del 20 marzo, in un avvio iniziale lento.

Intorno alle 4:00 UTC del 21 marzo, un'impennata di volume si è riversata nel grafico, innescando un rally a valanga del +554% per farle raggiungere il massimo storico di circa $0,019.

Nelle ore successive ha preso piede un piccolo ritracciamento, che ha offerto un punto di ingresso per i nuovi investitori, poiché nonostante l'allontanamento dal massimo storico, DWIFC rimane in un forte modello di pennant rialzista, segnalando ulteriori movimenti al rialzo all'orizzonte.

Inoltre, una liquidità già pari a 5,31 milioni di dollari suggerisce che questo progetto potrebbe puntare a una capitalizzazione di mercato a 9 cifre superiore a 100 milioni di dollari. Per questo motivo, la capitalizzazione di mercato media di DWIFC, pari a oltre 14 milioni di dollari, rappresenta ancora un buon punto di ingresso.

Il rapido aumento di prezzo ha dimostrato il potenziale di crescita delle meme coin su Solana e ha continuato ad alimentare l’interesse da parte di trader e appassionati di criptovalute.

In futuro, la traiettoria di DWIFCAT dipenderà dall'evoluzione del mercato delle criptovalute e dalla capacità della meme coin di mantenere il proprio slancio e attirare ulteriori investimenti.

DogWifCat: quali prospettive?

Le meme coin della rete Solana offrono ancora grandi opportunità: DogWifCat ha catturato l'attenzione degli investitori, ma presenta allo stesso tempo rischi e opportunità da considerare attentamente. Ha il potenziale per diventare il nuovo BOME, ma è ancora presto per poter dire esattamente come andranno le cose.

Per acquistare il token DogWifCat, basterà comprare token Solana (SOL) su qualsiasi exchange e trasferirli su un wallet compatibile proprio con Solana, come Phantom. Dopo di che si dovrà collegare il proprio wallet a Raydium o Jupiter DEX e si potrà scambiare SOL con DWIFC.

L'interesse crescente per le meme coin, in particolar modo quelle di Solana, offre buone prospettive per DWIFC. Con una prospettiva così rialzista, è utile restare aggiornati su tutte le novità del progetto.

Per questo motivo, è possibile seguire l'account ufficiale di X e unirsi al canale di Telegram.