La trasmissione di Rai Due "Italian Green" riparte da Alba con gli impianti realizzati da Albasolar

Riparte dalla capitale delle Langhe "Italian Green", il "viaggio nell’Italia sostenibile" in onda sugli schermi di Rai 2.

Per la seconda stagione consecutiva tra i protagonisti del programma televisivo ci saranno infatti il Gruppo Albasolar e il suo fondatore, l’imprenditore delle energie rinnovabili Massimo Marengo, presenti nelle puntate settimanali del programma per tre sabati consecutivi, a partire da sabato 23 marzo.

Nella puntata di domani, in onda come sempre dalle ore 10, si parlerà in particolare dell’impianto a terra da 400 kWp a inseguimento ubicato nell’azienda Frea & Frea di Baldissero d’Alba.

Sabato 30 marzo lo stesso approfondimento verrà invece dedicato all’impianto a terra da 2,1 MWp che Albasolar ha realizzato a servizio del Centro Commerciale Carosello di Milano.

Sabato 6 aprile infine si parlerà dell’impianto su pensilina da 1 MWp ubicato nel Centro Commerciale "I Gigli" di Firenze.