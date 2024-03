Matilde Vicenzi: la dolcezza della tradizione incontra la celebrazione della Pasqua

Con la primavera che rifiorisce e la Pasqua all'orizzonte, Matilde Vicenzi, storico marchio italiano di pasticceria fondato nel 1905, invita a riscoprire il piacere della condivisione e della tradizione attraverso una selezione di dolci che incarnano l'eccellenza e la qualità dell'autentica pasticceria italiana.

Fondata oltre un secolo fa dalla visione e dalla passione di Matilde Vicenzi, l'azienda ha saputo trasformare la produzione artigianale di pasticcini, savoiardi, amaretti e sfogliatine in un vero e proprio simbolo di dolcezza e calore, che oggi più che mai ritrova la sua espressione nelle festività pasquali.

La Pasqua, con il suo messaggio di rinnovamento e condivisione, è l'occasione ideale per riunirsi con le persone care e condividere momenti preziosi. Matilde Vicenzi propone una vasta gamma di dolci che, dalla tavola del pranzo pasquale fino ai piccoli gesti di ogni giorno, sapranno rendere ogni momento unico e indimenticabile.

Tra i prodotti in primo piano per la stagione, i Bocconcini di fragrante pasta sfoglia ripiena rappresentano una vera tentazione per il palato, disponibili in quattro varianti di ripieno che vanno dalla crema al latte e cioccolato bianco alla confettura di lampone, perfetti per arricchire il buffet pasquale o come dolce pensiero da regalare.

I Savoiardi Vicenzovo, leggeri e versatili, sono l'ingrediente segreto per creare un Tiramisù pasquale, che porterà sulla vostra tavola il gusto della tradizione, o dare forma ad altri dolci con Savoiardi Matilde Vicenzi. Realizzati con uova fresche e farina di qualità, i Savoiardi Vicenzovo sono l'esempio perfetto di come la semplicità degli ingredienti possa trasformarsi in un capolavoro di gusto.

Non meno importanti, le Millefoglie di Matilde Vicenzi, con i loro 192 strati di sfoglia delicata, offrono un'esperienza di gusto infinita, ideali per chiudere in bellezza il pranzo di Pasqua.

Per gli appassionati di pasticceria casalinga, le Basi per Dolci di Matilde Vicenzi offrono una soluzione pratica e di alta qualità per realizzare torte pasquali originali e deliziose, dimostrando come la creatività in cucina possa essere facile e divertente, con risultati che stupiranno anche i palati più esigenti.

Quest'anno, Matilde Vicenzi desidera anche ispirare con alcune ricette pasquali esclusive, pensate per valorizzare i prodotti del suo assortimento e stimolare la creatività in cucina. Dalle torte alle delizie al cucchiaio, ogni ricetta è un'opportunità per scoprire nuovi abbinamenti e sorprendere i propri ospiti con dolci ricchi di storia e passione.

In occasione della Pasqua, Matilde Vicenzi rinnova il suo invito a scoprire l'intera gamma di prodotti, frutto di oltre 110 anni di tradizione e innovazione nella pasticceria italiana.