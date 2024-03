Pasqua 2024: le 5 mete "dupe" per un viaggio alternativo

Dal Portogallo all’Inghilterra, passando anche per l’Italia, Bluepillow propone cinque destinazioni “dupe” per evitare posti affollati e costosi Li chiamano “dupe” e sono diventati virali in Italia (e non solo) grazie a TikTok con circa 350mila contenuti negli ultimi mesi. Si tratta di alternative economiche a prodotti di moda, make-up e skincare. E mete turistiche. Questa tendenza che si è estesa anche al settore del turismo, con una crescente ricerca da parte degli utenti di località meno conosciute in grado di offrire esperienze di viaggio simili alle mete più blasonate, specialmente nei periodi di alta stagione e durante le festività.

Alla luce di questo trend, Bluepillow – primo metamotore italiano di ricerca per alloggi vacanze – ha deciso di stilare una lista di destinazioni “dupe” per coloro che intendono trascorrere le vacanze di Pasqua in tranquillità lontano da luoghi affollati e con un occhio al risparmio, dato che gli italiani in viaggio saranno tra gli 8 e i 10 milioni secondo i dati di Confcommercio.

Tra le mete consigliate c'è innanzitutto Eindhoven, una valida alternativa alla più frequentata Amsterdam. Tra musei, parchi e complessi architettonici, si respira un’atmosfera simile alla capitale olandese, ma con un’impronta più futuristica a livello di design.

A seguire troviamo il “dupe” di Londra, Liverpool, città conosciuta per aver dato i natali ai Beatles e per la sua ricca offerta artistica e culturale, seconda solo alla capitale inglese per numero di musei e gallerie.

Un’altra destinazione è Lisbona, considerata la San Francisco d’Europa per molti aspetti in comune con la città statunitense: dai ponti sospesi ai sali e scendi, passando per l’arte di strada e gli spot per i surfisti, la capitale del Portogallo rappresenta un’ottima soluzione per chi vuole risparmiare soldi e tempo per un viaggio oltreoceano.

In Italia, per evitare la folla di turisti di Venezia, si suggerisce di visitare Comacchio in Emilia-Romagna. Chiamata la “piccola Venezia” per i suoi ponti e canali, può essere una scelta ideale per un viaggio itinerante, essendo a pochi chilometri da città come Ravenna e Ferrara e da attrazioni come Mirabilandia.

L’ultima località è Madeira, isola portoghese situata nell’Oceano Atlantico al largo della costa Nord-occidentale dell’Africa. Detta “città dell’eterna primavera”, viene associata alle Hawaii per la sua natura selvaggia e per i suoi paesaggi da cartolina. Questa è la meta perfetta per gli amanti dei viaggi outdoor: grazie a una vasta presenza di percorsi escursionistici, si avrà la possibilità di scoprire panorami mozzafiato.