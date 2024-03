Ad Alba si avvicina l'appuntamento con la 2ª edizione dell'£xpo della Sostenibilità

La seconda edizione dell'Expo della Sostenibilità si avvicina, con date fissate per venerdì 5 e sabato 6 aprile 2024 presso il Palazzo Mostre e Congressi G. Morra di Alba.

In un'epoca segnata dalla crisi climatica, il rapporto tra l'uomo e l'ambiente è al centro di molte riflessioni quotidiane.

Sorgono domande cruciali: Quale sarà il futuro del nostro Pianeta in un contesto sostenibile? Chi saranno i protagonisti di questo cambiamento? Qual è il ruolo di ciascuno di noi?

Per rispondere a queste domande, l'associazione ambientalista Wild Life Protection ETS, attiva fin dal 2016 e formalmente costituita nel 2022 da un gruppo di giovani dell’albese, presenta la seconda edizione dell'Expo della Sostenibilità - “Il programma per la promozione della sostenibilità ambientale a 360°". L'evento, il cui slogan è “+Futuro”, si propone di mostrare un'anteprima di un futuro sostenibile, presentando i vari attori coinvolti e le azioni chiave necessarie per realizzare un cambiamento significativo.

L’evento è organizzato con il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Città di Alba, Università di Torino, Politecnico di Torino e Università del Piemonte orientale.

Stefano Alessandria, membro del Direttivo di WLP, spiega: “L’Expo della Sostenibilità di quest’anno nasce dopo un lungo percorso iniziato alla fine della scorsa edizione, tra presentazioni, workshop e flash mob abbiamo cercato di cogliere cosa il pubblico, dai giovani alle istituzioni, fosse interessato ad approfondire. Questo, secondo me, è il motivo per cui l’Expo di quest’anno può dirsi, a tutti gli effetti, un evento per tutti e di tutti, unico nel suo genere e di incredibile importanza per il territorio”.

L’Expo della Sostenibilità 2024 si basa su quattro pilastri fondamentali:

Educazione, che coinvolge attivamente gli studenti e le scuole per sensibilizzarli sulle questioni legate alla sostenibilità, offrendo loro esperienze pratiche e tangibili.

Esposizione, che coinvolge aziende e associazioni dedite al tema della sostenibilità.

Conferenze, che rappresentano un altro elemento chiave dell'evento, con incontri e dibattiti tra esponenti del mondo politico, imprenditoriale e civile, al fine di stimolare discussioni e proporre soluzioni innovative per promuovere processi sostenibili.

Infine, la parola Live conclude l'evento con un concerto dedicato ai giovani, offrendo loro un momento di svago e intrattenimento.

Le conferenze

Le conferenze proposte offriranno una vasta gamma di argomenti mirati a diversi pubblici. Le prime quattro, in programma per la mattina del 5 aprile e organizzate in collaborazione con Confartigianato Cuneo, Nausicaa e Confindustria Cuneo, saranno incentrate sul coinvolgimento degli istituti scolastici. Queste sessioni rappresenteranno un'opportunità per avvicinare i giovani ai futuri "green job". Nel pomeriggio, sempre del 5 aprile, verranno presentate altre conferenze in collaborazione con Confindustria Cuneo e Polofoodwine, rivolte principalmente a tecnici e aziende, con un focus più specifico e applicativo.

La mattina del 6 aprile si aprirà con incontri di carattere istituzionale, con la partecipazione delle principali istituzioni del territorio, oltre al mondo accademico rappresentato dal Rettorato dell'Università di Torino, del Politecnico di Torino, dell'Università del Piemonte Orientale e l'Università del Gusto di Pollenzo.

Road to EXPO - Educazione

Sempre nel pomeriggio di sabato 6 aprile, sono attese le premiazioni delle scuole albesi che hanno partecipato al programma "Road to EXPO - Educazione" dall’ottobre 2023 all'aprile 2024. Queste scuole si contendono il titolo di "Scuola più Green di Alba 2024", oltre a un premio in denaro da destinare in un futuro sviluppo sostenibile.

Expo Live

A partire dalle 21,00 di venerdì 5 aprile, piazza Pertinace si animerà con l'evento "Expo Live", che avrà come ospite DJ Shorty di Radio M2O. Lo scopo principale della serata sarà quello di coinvolgere il maggior numero possibile di persone attraverso la musica proposta dal DJ, mantenendo così vivo il messaggio di sensibilizzazione promosso dall'Expo della Sostenibilità. L'evento sarà un esempio tangibile di come seguire il percorso tracciato dall'Expo della Sostenibilità. Il concerto sarà organizzato in modo completamente sostenibile, dall'ottimizzazione dei trasporti alla riduzione dei rifiuti prodotti, all'inquinamento acustico e luminoso.

Gli espositori

L'Expo della Sostenibilità sarà caratterizzato da una vasta esposizione con stand dedicati agli enti, istituzioni e aziende green coinvolte nel programma. Questo allestimento, presente entrambi i giorni, fornirà un'opportunità per fare un tour delle aziende del territorio, consentendo ai visitatori di esplorare il livello di innovazione presente nella zona e di trarre ispirazione o apprendere nuovi insegnamenti. Le aziende partecipanti avranno l'opportunità di presentarsi attraverso conferenze specifiche o talk, e di avviare collaborazioni tramite workshop multisettoriali aperti al pubblico.

Info

La partecipazione alle conferenze è aperta a tutti e completamente gratuita. Maggiori informazioni sul sito: expodellasostenibilita.it

Sarà possibile seguire gli interventi e le interviste ai partecipanti tramite i canali social di Wild Life Protection ETS.