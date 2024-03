Il Caffè Letterario di Bra in viaggio tra vecchio e nuovo millennio, grazie a Marco Lamberti

Oggetti eterni. Di quelli che quando li nomini, sai già tutto. Sai che c’erano, che ci sono e ci saranno. Il “Barachin” per Marco Lamberti è il simbolo di un’epoca, presenza spesso imprescindibile nella quotidianità dei lavoratori, che in quel piccolo recipiente mettevano il cibo per il pranzo.

E i cardini di questa storia sono contenuti nel suo libro “The Marvelous History of the Barachin”, presentato alla platea del Caffè Letterario di Bra, che si è data appuntamento giovedì 21 marzo alla libreria Crocicchio.

Non ci sono però solo aspetti positivi in questi anni che hanno fatto gridare al miracolo. In controluce, emergono problemi non affrontati di cui si vedono ancora la conseguenze. La crescita è forte, ma diseguale. Non raggiunge tutte le classi sociali e non intacca antichi privilegi.