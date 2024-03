Anche Tino Marolo in corsa per la carica di sindaco a Monteu Roero

“Sono Battista Marolo, Tino. Sono nato a Monteu Roero il 1 agosto del '53 e abito in frazione Sant'Anna. Ho lavorato come commerciante e oggi sono presidente regionale della Federazione Venditori Ambulanti, dell'associazione degli Anziani del Commercio di Alba, Langhe e Roero e presidente dell'associazione Tartufai delle Rocche del Roero. Mi candido a sindaco del nostro amato paese, con un gruppo di persone nuove, competenti e animati da forte entusiasmo per dare la possibilità ai cittadini di Monteu di avere un'alternativa di cambiamento dopo due mandati con una sola lista. Insieme, vogliamo mantenere tutto ciò che di buono è stato fatto per il paese, con spirito di collaborazione e senso comune di appartenenza, ma pensiamo sia giunto il momento di aprire un nuovo percorso e dare slancio alle tante potenzialità di Monteu. Nelle prossime settimane presenteremo il gruppo e il programma, incontrando poi tutti i nostri concittadini”.