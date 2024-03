A Verzuolo un convegno sul lavoro per festeggiare i 70 anni di AFP [FOTO E VIDEO]

Dopo il primo appuntamento a Cuneo, i festeggiamenti per i 70 anni di AFP, Azienda di Formazione Professionale, sono continuati a Palazzo Drago di Verzuolo nel pomeriggio di giovedì 21 marzo.



Ad aprire l'evento Antonella Bernardi, direttrice CFP di Verzuolo: "Qui si formano meccanici d'auto e saldocarpentieri. Grazie alle tante aziende presenti che sono il nostro carburante, così come tutti i sindaci. Per celebrare i 70 anni questa sera parleremo di lavoro, declinandolo sui temi della sicurezza, sostenibilità ma anche innovazione tecnologica e intelligenza artificiale".



A farle eco Gianpiero Conte, presidente AFP: "Noi curiamo il percorso di avvicinamento al lavoro dei nostri ragazzi per renderli preparati ad affrontare questo grande salto".

Per ripercorrere la storia di Afp un video con le foto, negli anni, dei ragazzi del CFP di Verzuolo: "Afp è la storia di ragazzi come noi, qui per imparare un mestiere. Il sogno di don Rossa cammina oggi sulle nostre gambe. È facile se ci provi, basta farlo insieme".

Nel pubblico il sindaco di Verzuolo Giovanni Carlo Panero, tanti altri colleghi sindaci del territorio, il consigliere regionale Paolo Demarchi e le aziende che con l'AFP collaborano da tempo.

Il convegno

Al tavolo dei relatori Michele Quaglia, vicepresidente di Confartigianato, Egidio Birello per l'Istituto Italiano Saldatura di Genova, Michela Lenardi di Cital e Tommaso Del Tromba, direttore Centro per l'impiego di Saluzzo. A moderare Andrea Vassallo.

Quaglia ha ricordato la carta di Lorenzo, “manifesto” dedicato alla memoria di Lorenzo Parelli, studente al 4° anno dell’Istituto professionale "Bearzi" di Udine, vittima nel 2022 di un incidente in un'azienda durante il periodo di alternanza scuola lavoro. Lo ha fatto leggendo le parole della mamma di Lorenzo: "La vita è la cosa più sacra che abbiamo. Trasformiamo il sacrificio di Lorenzo in tutela della vita". Poi ha insistito sul concetto di competenza: "Le mani devono essere collegate alla testa".



Egidio Birello per l'Istituto Italiano Saldatura di Genova ha parlato di Intelligenza Artificiale: "Un mondo tutto da scoprire. La saldatura è un procedimento speciale che si divide in tre fasi, quella del prima, durante e dopo. L'intelligenza artificiale ci deve aiutare a ridurre i tempi in modo che sia una persona sola a scegliere, eseguire e controllare".

Michela Lenardi sul futuro: "Per migliorare i rapporti tra scuola e lavoro, serve condivisione dei progetti futuri, di dove vorrà andare la scuola e dove vorranno andare i ragazzi. Spesso i ragazzi scelgono l'azienda di stage a caso, senza avere chiaro l'azienda che hanno davanti. Noi abbiamo persone che possono dare molto ma serve un ragazzo che voglia mettersi in gioco e che abbia voglia di imparare. Quindi invito a visitare di più le aziende per portare in stage ragazzi consapevoli".



Le conclusioni sono state affidate a Tommaso Del Tromba, direttore Centro per l'impiego di Saluzzo: "Tra i fili conduttori c'è il fattore umano, il tema delle competenze e l'innovazione sociale. Sul tema sicurezza dobbiamo segnalare con dispiacere che prendiamo ancora 5/6 lavoratori all'anno tutelati dalla legge 68 del 1999 relativa a persone che acquisiscono un'invalidità nel corso della propria vita lavorativa".







I saluti e i ringraziamenti li ha portati Ingrid Brizio, direttore gLenerale AFP: "Grazie ai presenti, ai colleghi CFP di Verzuolo che esprimono stile di qualità. il tema del lavoro mi appassiona tantissimo. Ricordo che qualche anno fa abbiamo rischiato un incidente sul lavoro a Genola. Ebbene, da quel giorno, abbiamo preteso che tutti i nostri docenti fossero qualificati in sicurezza e i ragazzi non vanno in stage se non raggiungono almeno una votazione di 80/100 in materia sicurezza. Noi ci impegnamo a seminare la cultura della sicurezza".





Il logo

Nell'occasione è stato ripresentato il logo per celebrare i 70 anni che accompagnerà questo anno di festeggiamenti. Uno strumento in più per raccontare la storia anche attraverso le immagini. Afp prende forma nel disegno di Don Rossa sulla sua Vespa; nel Ponte del Diavolo di Dronero, che ci ricorda dove tutto è nato e rappresenta una delle sedi dei nostri centri; nel profilo familiare del Monviso, custode del nostro territorio; nel Castello di Verzuolo e nel Viadotto Soleri (o Ponte Nuovo) dove sorgono gli altri due centri e i ragazzi, veri protagonisti di questo incredibile viaggio.

La festa continua a Dronero

Il prossimo appuntamento venerdì 12 aprile, al cinema teatro Iris di Dronero: si terrà il convegno con tutti i centri salesiani italiani per celebrare il modello educativo della formazione professionale.





