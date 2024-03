Sulle nevi austriache di Saalbach, con start fissato per le ore 10, prenderà il via il superG valevole per le finali di Coppa del mondo 23/24.

Quattro le azzurre in gara, tra cui la borgarina Marta Bassino: per lei pettorale numero 7.

Roberta Melesi sarà la prima al cancelletto. Laura Pirovano con il pettorale 3, Federica Brignone con il 15.

Diretta televisiva su Raisport e Eurosport.

Sabato si torna in pista per la discesa con Bassino ancora impegnata.