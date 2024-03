Questa sera la 21ª puntata stagionale di “Time Out”; Ospiti Sali Coulibaly, Alessia Marengo, Benedetta Bartolini e Andrea Pratellesi

In alto Salimatou Coulibaly (ph. Pecchenino) e Alessia Marengo (ph. Pecchenino); In basso Benedetta Bartolini (Perugia) e Andrea Pratellesi (Bisonte Firenze)

Nuovo appuntamento, questa sera alle ore 21, con “Time Out”, il programma di approfondimento sportivo sul volley femminile di serie A del gruppo editoriale More News. Titolo della 21^ puntata stagionale: “Salvezza…chi la spunta?”, con un chiaro riferimento al duello a distanza tra Cuneo e Bergamo per evitare la retrocessione.

Doppio ospite in studio, con la presenza delle due giocatrici della Lpm Bam Mondovì Salimatou Coulibaly e Alessia Marengo. Con il responsabile della comunicazione del Bisonte Firenze Andrea Pratellesi, si farà il punto della situazione nel Club toscano, il tutto alla vigilia dell’attesissimo match contro il Cuneo. In collegamento da Perugia, invece, ci sarà la centrale della Bartoccini Fortinfissi Benedetta Bartolini, fresca dalla promozione diretta in serie A1.

Nel corso della puntata andranno in onda le interviste con protagoniste Francesca Scola (Honda Olivero S. Bernardo Cuneo), Dominika Giuliani (Uyba Busto Arsizio), Sofia Monza (Futura Busto Arsizio), Lea Cvetnic (Futura), Daris Amadio (Futura), Letizia Camera (Wash4green Pinerolo), Michele Marchiaro (Pinerolo), Alice Farina (Lpm Bam Mondovì) e Claudio Basso (Lpm). Ricordiamo che “TimeOut” va in onda tutti i venerdì alle ore 21 ed è visibile sulle home page e sulle pagine Facebook di Targatocn.it, Lavocedialba.it, Piazzapinerolese.it, Torinoggi.it e Ilbustese.it.