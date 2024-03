Volley mercato: l'ex opposto di Mondovì e Cuneo Erblira Bici lascia la Capitale?

Erblira Bici con la maglia della Aeroitalia smi Roma sta disputando probabilmente la sua migliore stagione in carriera. L'ex opposto di Mondovì e Cuneo, nel Campionato di A1 ancora in corso, ha già messo a segno 468 punti, gli stessi di Ekaterina Antropova. Meglio della ventottenne di Gramsh, a livello di punti realizzati, ha fatto solo Paola Egonu (538). Una stagione da incorniciare per Erblira Bici, che dopo due anni trascorsi nella Capitale, ora potrebbe decidere di cambiare maglia.

Tante le richieste che sono giunte per la forte giocatrice albanese, ma al momento la squadra che sembra in netto vantaggio rispetto le altre sembra essere il Vallefoglia. Proprio nelle Marche, tra l'altro, Erblira Bici potrebbe ritrovare il tecnico Andrea Pistola, suo allenatore nell'esperienza vissuta con la maglia della Bosca S. Bernardo Cuneo nella stagione 2020/21. Al momento non c'è nessuna conferma, ma le possibilità che l'esperienza romana di Bici sia giunta al capolinea sono tante.

Questa domenica, intanto, la Roma dell'opposto albanese affronterà in casa la Igor Gorgonzola Novara con l'obiettivo di conquistare l'accesso ai Play-off scudetto. Concludere la stagione tra le migliori otto squadre d'Italia rappresenterebbe la classica ciliegina sulla torta per la Bici, ma anche per la sua Roma.