VolleyA2M. Cuneo-Cantù sarà Match Day ACDA per celebrare la Giornata Mondiale dell'Acqua (VIDEO)

Oggi, venerdì 22 marzo, è la giornata mondiale dell'Acqua. E tra due giorni, domenica 24 marzo, questa importante ricorrenza diventerà Match Day sponsor, grazie ad Acda, l'Azienda Cuneese dell'Acqua, dell'ultima giornata di regular season del campionato italiano serie A2 maschile che si giocherà al palasport tra Cuneo e Cantù.

La Giornata Mondiale dell'Acqua è un'importante celebrazione internazionale che si tiene ogni anno il 22 marzo. Questa giornata è dedicata alla sensibilizzazione sull'importanza dell'acqua dolce e alla promozione della gestione sostenibile delle risorse idriche in tutto il mondo.



In una società in cui l'accesso all'acqua pulita non è garantito per tutti, la Giornata Mondiale dell'Acqua ci ricorda l'urgente necessità di proteggere e preservare questa preziosa risorsa per le generazioni future.



L'acqua è essenziale per la vita su questo pianeta. È fondamentale per l'idratazione, l'igiene e la produzione alimentare. Tuttavia, nonostante la sua importanza vitale, milioni di persone in tutto il mondo continuano a vivere senza accesso a fonti sicure di acqua potabile. In molti paesi, l'acqua è contaminata da agenti patogeni, sostanze chimiche nocive e inquinamento ambientale, mettendo a rischio la salute umana e l'ecosistema.



La Giornata Mondiale dell'Acqua ci invita a riflettere sulle sfide globali legate alla gestione delle risorse idriche e a trovare soluzioni innovative per affrontarle. È un'occasione per promuovere la conservazione dell'acqua, la riduzione degli sprechi e l'adozione di pratiche agricole e industriali sostenibili.



Inoltre, la giornata ci ricorda l'importanza di garantire l'accesso equo all'acqua per tutti, senza discriminazioni di genere, razza o status socioeconomico. Tutti dovrebbero avere il diritto fondamentale di accedere a fonti sicure di acqua potabile e di beneficiare dei suoi molteplici usi e benefici.

Tutto questo sarà trasferito al palasport e trasformato in una grande festa sportiva come ci ricorda l'Amministratore Delegato di Acda Giuseppe Delfino, che ci parla della nuova iniziativa di ricezione della bolletta digitale lanciata dall'ente.