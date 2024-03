Mondovì racconta il benessere e la salute femminile con "Diari di donne"

"Non si nasce sotto al cavolo". Questo il titolo del primo incontro di "Diari di donne", la rassegna promossa e organizzata dalla Consulta Comunale Femminile di Mondovì, in collaborazione con il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale Regina Montis Regalis.

Ieri, venerdì 22 marzo, il primo dei quattro convegni dedicati al benessere e al mondo femminile, volti a sensibilizzare e informare le cittadine monregalesi su aspetti e tappe caratterizzanti la vita di ogni donna.

"Desidero esprimere la mia profonda gratitudine al reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale di Mondovì per la loro preziosa collaborazione e dedizione nel preparare questi incontri. - ha detto Marzia Arena, presidente della Consulta Comunale Femminile di Mondovì - "Ringrazio tutti i medici e le ostetriche coinvolte, nonché la primaria del reparto Dott.ssa Alice Peroglio Carus e la coordinatrice delle ostetriche Maurizia Gavotto per il loro impegno straordinario. L'obiettivo principale del progetto è fornire informazioni dettagliate e aggiornate per promuovere la consapevolezza nella gestione della propria salute. Ho sentito il dovere verso le donne che l'anno scorso non sono riuscite a partecipare al convegno sulla Sintomatologia Uroginecologica a causa dell'esaurimento dei posti in sala di riproporre un incontro sull’incontinenza urinaria. Confido che tutti questi convegni possano essere estremamente utili e informativi per le partecipanti, contribuendo a migliorare il benessere e la salute delle donne della nostra comunità".

Ad aprire la serata è stata Maurizia Gavotto, coordinatrice dell'ostetricia di Mondovì che relazionato sul linguaggio degli ormoni e l’importanza delle emozioni. L'ostetrica Michela Fresia ha spiegato i servizi e le funzioni offerte dal consultorio, mentre l’ostetrica Barbara Danna ha illustrato il funzionamento e il ruolo dell’ostetrica nella diagnosi prenatale e nel servizio di ecografia.

Sull’ambulatorio della gravidanza è intervenuta l’ostetrica Rita Pilotta, cui hanno fatto seguito gli interventi delle ostetriche Sabrina Bagnaschino e Manuela Zavatteri che hanno parlato di ipnoterapia ostetrica.

La cura della nascita per donne e neonati è stato affidato all'ostetrica Carmela Stramandino. Il convegno si è poi concentrato sul supporto all’allattamento con l'ostetrica Valentina Schellino e sul ruolo fondamentale delle ostetriche di reparto, a relazione dell’ostetrica Alessandra Comba.

I prossimi incontri si terranno sempre in Sala Scimè (Mondovì, C.so Statuto 11/d) dalle ore 17.30 e seguiranno il seguente calendario: mercoledì 3 aprile “Sintomatologia Uroginecologica” con approfondimenti sulle prospettive diagnostico/terapeutiche; venerdì 10 maggio “Papilloma Virus: epidemiologia, screening e trattamenti”. La serie di incontri si concluderà venerdì 24 maggio affrontando il topic: “Menopausa: consapevole rinascita”, una serie di accorgimenti e strategie per gestire questo cambiamento con efficacia”.