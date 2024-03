Doppio evento a Cuneo dell'Associazione famiglie adottive e affidatarie

Riguardo ai figli adulti nati da parto in anonimato ritengo che sia fortemente dannosa l'attuale pratica di ricerca dei genitori biologici, il percorso per arrivare alla donna non è sicuro e rischia di far saltare l'anonimato e di distruggere i legami che lei ha creato dopo di noi (senza contare che il 90% delle donne al momento interpellate hanno detto di voler mantenere l’anonimato). Inoltre, come dimostrato dalle statistiche, i parti in anonimato sono diminuiti mentre sono aumentati in numero esponenziale i bambini lasciati nelle culle o in strada o nei cassonetti senza nessuna tutela per i bambini e per le donne. Temo che queste donne non vogliano che siano disponibili le cartelle con i loro dati che possano consentire al bambino divenuto adulto di arrivare un giorno a loro. Penso che sarebbe più corretta una normativa che preveda che se la donna un giorno sia disponibile a rinunciare all'anonimato vada in tribunale a dichiararlo e che anche il figlio ormai adulto vada in tribunale a manifestare il suo desiderio di incontrare la donna. Se e solo se queste due esigenze sono espresse il tribunale provvederà a farli incontrare. Questo mio pensiero è dovuto anche al fatto che nelle statistiche abbiamo i dati dei parti in anonimato, quelli dei bambini trovati vivi o morti ma consideriamo 0 tutto il resto: ci hanno insegnato che lo zero è un insieme vuoto, ma purtroppo in questo caso è pieno di bambini non trovati e di cui non sappiamo nulla e di donne di cui non ci occupiamo, donne spesso sole in difficoltà maltrattate e di bambini che non sappiamo che fine abbiano fatto, magari finiti in adozioni illegali o peggio ancora venduti per espianto di organi. Trovo anche agghiacciante che i genitori abbiano dieci giorni di tempo per registrare il loro nato, anche dopo l'uscita dall'ospedale, ma temo che i controlli, soprattutto in certe aree siano scarsissimi, eppure quando compriamo un’automobile non possiamo uscire dalla concessionaria senza la targa. A quanto pare vale di più un'auto di un bambino!

Bisogna informare, diffondere, parlare con i giovani (a Torino ad esempio il 18 marzo è stato organizzato un seminario dagli studenti di medicina per parlare di parto in anonimato). Le ragazze e le donne vanno assolutamente informate in merito. Anche in merito all’adozione bisogna parlarne di più e non solo tra addetti ai lavori e tra genitori/figli adottivi, ma coinvolgere molto di più la società, i media, le scuole.