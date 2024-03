Mondovì ospita la mostra antologica del maestro Ugo Nespolo: domani l'inaugurazione, ecco l'anteprima [FOTO]

“Viaggio eclettico a palazzo con Ugo Nespolo”. Questo il titolo della mostra antologica dedicata al maestro che inaugurerà domani, domenica 24 marzo, al Museo della Ceramica di Mondovì Piazza.

La mostra, che rimarrà visitabile gratuitamente fino al 19 maggio, è un viaggio tra materiali, forme e colori all'interno della produzione dell'artista.

Una cinquantina le opere esposte che raccontano sessant’anni di storia e di evoluzione dell’artista biellese. Dalle fotografie newyorkesi alle sculture in bronzo, in vetro e in ceramica fino alle ultimissime serigrafie che descrivono il mondo dell’arte come una sorta di meta-museo: un caleidoscopico viaggio alla scoperta della produzione tridimensionale e scultorea di Nespolo, ma anche un raffinato omaggio ad uno dei più grandi artisti contemporanei.

"Nespolo - ha spiegato questa mattina, in occasione dell'anteprima, il curatore Ermanno Tedeschi - racchiude in sé la passione per l’arte figurativa, la scultura, il teatro e il cinema. Ci troviamo di fronte a un artista eclettico, originale, trasgressivo, ironico e di fama internazionale, che qui dialoga con il mondo della ceramica. Tra le opere da lui realizzate, infatti, figura anche la grande Stufa con le formelle in ceramica (disegnate proprio da Nespolo) che rivestono la struttura in cemento armato del monumento a Castellamonte, ma il rapporto tra Nespolo e l’arte ceramica è continuato negli anni anche grazie ad apposite collaborazioni con il Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza e con le Ceramiche Pierluca di Albisola. Con questa iniziativa ci piace pensare che, da oggi, anche il nostro Museo della Ceramica possa rappresentare una tappa espositiva importante per lo straordinario percorso artistico del Maestro".

Una mostra che ha fin da subito incontrato il favore del Consiglio regionale del Piemonte come evidenziato dal Consigliere segretario dell’Ufficio di Presidenza, Ivano Martinetti: "Il Consiglio regionale del Piemonte ha scelto di sostenere l’iniziativa perché coniuga al meglio una delle principali vocazioni del Piemonte come la Ceramica insieme all’instancabile attività di uno degli artisti della nostra terra più apprezzati nel mondo, Ugo Nespolo che, lo ricordiamo, ha recentemente curato in prima persona “l’allegoria del Piemonte” presso la Sala Trasparenza del Grattacielo della Regione Piemonte, un enorme pannello in cui sono rappresentate le eccellenze culturali, le bellezze naturali e le opere dell’ingegno nate in questa regione".

"La mostra “Viaggio eclettico a palazzo con Ugo Nespolo” testimonia l’attrattività culturale della nostra città, che nelle vacanze pasquali riuscirà ad offrire a cittadini e turisti due proposte espositive differenti, ma complementari di altissimo livello" - il commento del sindaco, Luca Robaldo e dell’assessora alla Cultura, Francesca Botto. "Da un lato i capolavori del Barocco con Reni, Caravaggio e Van Dick, dall’altro le suggestioni dell’arte contemporanea con Ugo Nespolo. Due eccellenze che premiano il lavoro di promozione artistica che come Amministrazione comunale stiamo portando avanti, ma che celebrano altresì il valore dei contenitori culturali monregalesi. Una profonda riconoscenza, dunque, al Museo della Ceramica, al suo presidente Ermanno Tedeschi e alla sua direttrice Christiana Fissore per la professionalità, la collaborazione e la competenza. Grazie, ovviamente, al Maestro Nespolo per aver scelto la nostra città e grazie, infine, al Consiglio Regionale del Piemonte per l’imprescindibile supporto fornito. Una sinergia istituzionale che fa bene al territorio e ai suoi protagonisti".

INFO

La mostra, ad ingresso gratuito, sarà visitabile fino al 19 maggio nelle giornate di venerdì e sabato dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e di domenica dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Per eventuali informazioni: iatmondovi@visitcuneese.it ; 0174.330558 interno 1.