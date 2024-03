Nella città di Ceva entra in vigore la misura di sicurezza del “Daspo urbano”

Il Comune di Ceva - nell’ultimo consiglio di venerdì 22 marzo -, ha approvato una modifica al regolamento della polizia locale, inserendo la misura del “Daspo urbano”. Si tratta di una misura resa possibile dalla legge dell’aprile 2017 che ha modificato il Testo unico degli enti locali conferendo maggiori poteri ai sindaci nel settore della sicurezza.

“Con l’introduzione del Daspo urbano - spiega il primo cittadino di Ceva Vincenzo Bezzone - il sindaco oltre al potere di adottare ordinanze urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale, può emanare ordinanze di ordinaria amministrazione, non urgenti, al fine di arginare e risolvere necessità ritenute importanti per il benessere della comunità, come per esempio atti vandalici, grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e della vivibilità urbana”.

Una misura quindi che punta a garantire una maggior tutela della tranquillità e della sicurezza dei cebani.

“L’introduzione del Daspo nel nostro regolamento di polizia - specificano il sindaco Bezzone e il comandante della Polizia locale, Giovanni Suria - rappresenta un passo importante che garantisce un’ulteriore misura di sicurezza per i cittadini. Il Daspo mira infatti a contrastare le azioni che ostacolano l’incolumità dei cittadini in determinati luoghi pubblici, tramite sanzioni o stabilendo il divieto di accesso con ordini di allontanamento per la durata di 48 ore, per chi causa sistematici comportamenti molesti. Si tratta di uno strumento utile per contrastare il degrado urbano, soprattutto in zone della città che accolgono presidi importanti per la collettività”.