Villafalletto, “casetta dell'acqua” da smantellare. L'ordinanza del Comune a PierH2O

L'azienda PierH2O entro il 9 aprile dovrà sgomberare gli impianti che costituiscono la "Casetta dell'Acqua" e ripristinare i manufatti che li ospitano. E' quanto disposto da un'ordinanza emanata dalla Polizia Locale del Comune di Villafalletto.

Una notizia che ha sorpreso l'azienda, che in una lunga nota ha scritto: “Desideriamo sottolineare che fino al 3 ottobre 2023, il Comune di Villafalletto non aveva mai intrapreso contatti con la nostra azienda, se non per l'invio annuale della richiesta di pagamento per l'occupazione del suolo pubblico, che è sempre stata regolarmente soddisfatta.

Dopo dodici anni di operatività della "Casetta dell'Acqua", nel mese di ottobre il Sindaco Sarcinelli ha sollevato delle lamentele da parte di alcuni cittadini, i quali avrebbero espresso il desiderio di utilizzare tessere invece delle monete per prelevare l'acqua. In seguito a ciò, è stato fissato un incontro presso il Municipio il 13 ottobre 2023, nel corso del quale la nostra azienda ha comunicato l'impossibilità di fornire le chiavette come fatto nei precedenti dieci anni, poiché il produttore le aveva messe fuori produzione. Si è convenuto che sarebbe stato necessario aggiornare i macchinari, ma tale operazione sarebbe stata possibile solo a seguito del rinnovo della concessione di suolo pubblico, scaduta ormai da due anni, e alla contemporanea riduzione del canone di occupazione del suolo pubblico. Il Sindaco ha concordato con tali richieste e si è impegnato ad emettere un'apposita determina di Giunta per regolarizzare la situazione. Parallelamente, la nostra azienda si è impegnata ad aggiornare i macchinari entro la primavera 2024.

Dopo diversi mesi, precisamente il 2 marzo, il Comune di Villafalletto, sotto il pretesto della mancata comunicazione mensile dei report di interventi tecnici presso la Casetta dell'Acqua (report mai richiesti nei precedenti 12 anni), ha comunicato la decisione di non rinnovare la convenzione, richiedendo quindi lo smontaggio delle apparecchiature. Tempestivamente, il 6 marzo, la nostra azienda ha inviato tutti i report richiesti, che comprendevano 66 pagine di documentazione, disponibili presso la nostra sede per chiunque volesse consultarli.

Inoltre, nella mattinata del 19 marzo, il giorno prima della notifica dell'ordinanza, la nostra azienda ha adempiuto all'impegno preso il 13 ottobre, sostituendo l'intero pannello di erogazione con una nuova versione dotata di lettore di tessere. Tali tessere potranno essere acquistate nei prossimi giorni presso le attività che forniranno il servizio”.

La nostra redazione ha tentato di raggiungere al telefono il sindaco Sarcinelli senza riuscirci, per poter offrire all'Amministrazione la possibilità di fornire una propria versione dell'accaduto e fornire ai lettori la più completa informazione sul caso.

Infine l'appello di Pier H2O, attraverso i numeri emersi dal report eseguito, per tentare di dissuadere l'Amministrazione comunale dal portare avanti la decisione. “Rimuovere il servizio – concludono dall'azienda - significherebbe arrecare danni ambientali ed economici che ricadrebbero sulla cittadinanza in caso di rimozione della Casetta dell'Acqua. Nel corso degli anni, questa ha erogato oltre 1,5 milioni di litri d'acqua, evitando la produzione e il trasporto di oltre 35 tonnellate di plastica, con un risparmio complessivo per la cittadinanza di oltre 170mila euro nell'acquisto di acqua imbottigliata. Si tratta di numeri davvero impressionanti.