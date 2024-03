Aggressione di Carnevale a Mondovì: emesse quattro misure cautelari

Lo scorso 25 febbraio erano stati i verosimili autori di una violenta aggressione, senza un apparente motivo, con calci e pugni ai danni di due giovani che transitavano in corso Statuto a Mondovì cagionando lesioni personali giudicate guaribili, rispettivamente, in 45 e 5 giorni dai sanitari del pronto soccorso.

Le indagini condotte dai Carabinieri della Stazione di Mondovì e del Nucleo Operativo della locale Compagnia, anche attraverso l’acquisizione e la visione delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza comunali, hanno permesso di dare un volto ed un nome a due minorenni e due maggiorenni che sono stati, ora, raggiunti da due ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal GIP presso il Tribunale per i Minorenni di Torino su richiesta di quella Procura della Repubblica per la particolare efferatezza della loro condotta e per i plurimi precedenti di polizia a loro carico e da due divieti di avvicinamento alla parte offesa emessi dal GIP presso il Tribunale di Cuneo su richiesta della locale Procura.

I due minorenni sono stati ristretti presso il carcere minorile Ferrante Aporti di Torino.

Occorre, comunque, evidenziare che il procedimento è tuttora pendente nella fase di indagini preliminari e, quindi, gli odierni indagati dovranno essere considerati innocenti sino all’emanazione di una sentenza definitiva di condanna.