Per cause in corso di accertamento, tre auto si sono scontrate sulla circonvallazione di Sant'Albano Stura

Il sinistro si è verificato poco prima delle 16 di sabato 23 marzo. Sul posto l'emergenza sanitaria, i carabinieri di Fossano per i rilievi, e i vigili del fuoco di Fossano per la messa in sicurezza.

Non si conoscono le condizioni di eventuali feriti.