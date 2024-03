Campi da padel in Tanzania made in Peraria, azienda di Villafalletto

Sono due nuovi campi da padel panoramici vista mare, anzi, vista Oceano Indiano, quelli realizzati da Peraria, azienda di Villafalletto in Tanzania: si trovano, infatti, sulla penisola di Msasani a 7 km da Dar Es Salaam, nella struttura fronte mare, del centro commerciale The Slipway.

Il complesso è una moderna struttura di stampo occidentale che comprende bar, ristoranti, negozi e un hotel con piscine che affacciano direttamente sull’Oceano Indiano.

I due campi panoramici e di ultima generazione sono stati quindi realizzati da Peraria, grazie alla collaborazione con la federazione Padel Tanzania. L’azienda ha costruito e installato le strutture con rifiniture in acciaio per la lunga durata, manto erboso testurizzato e vetri dell’area gioco realizzati con le più moderne tecnologie. Tutti i materiali sono partiti da Villafalletto e spediti via mare in Tanzania, i lavori di montaggio e collaudo sono stati eseguiti sotto la direzione del tecnico di Peraria Flavio Palma, ai primi di febbraio.

“Questi due nuovi campi sono motivo di grande orgoglio per la nostra azienda – dichiara Livio Cismondi, patron di Peraria – che nel giro di pochi anni, in questo specifico settore, grazie all’amore per il lavoro fatto bene, all’uso di materiali di prima qualità e all’impiego di artigiani altamente specializzati, ha raggiunto una reputazione che supera ampiamente i confini nazionali. Siamo fieri di esportare quel saper fare, così insito nel Made in Italy, tanto amato quanto riconosciuto nel mondo e di cui ci sentiamo rappresentanti”

Circondati dal verde lussureggiante della vegetazione e delle palme e dal blu dell’Oceano i nuovi campi da padel di Peraria sorgono in una location da sogno e sono la dimostrazione di quanto il Padel stia prendendo piede, offrendo sì la possibilità di performance sportive, ma anche opportunità lavorative per aziende specializzate.

Questa importante commessa sarà seguita, a breve, dalla realizzazione di nuovi campi da Padel sull’isola di Bawe nell’arcipelago di Zanzibar

È, senza alcun dubbio, un settore in crescita in cui Peraria sta via via dimostrando di avere le carte in regola per svolgere la sua parte, avendo dalla sua una solida esperienza, grande professionalità e magistrale artigianalità, acquisita in anni di creazioni di strutture fieristiche.