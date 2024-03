La Nutkao di Govone fa gola a Caffarel e a diversi gruppi europei

Tra i clienti ci sono marchi di supermercati come Carrefour, Conad, Esselunga e ultimamente anche Walmart, oltre a etichette private sparse in America o in Europa: la Nutkao di Canove di Govone, specializzata in creme e lavorati per l'industria dolciaria, sarebbe in vendita. A rilanciare l'indiscrezione il Corriere della Sera che parla di un prezzo intorno ai 500 milioni. L'azienda ha chiuso il 2023 con ricavi per 340 milioni.

Secondo le indiscrezioni diversi investitori avrebbero manifestato interesse per l'acquisizione dell'80% della compagnia, attualmente sotto il controllo di un consorzio di imprenditori e professionisti noto come White Bridge Investment. Tra i potenziali acquirenti figurano aziende del settore, tra cui Baronie e Kruger dalla Germania, Andros dalla Francia, insieme a Caffarel, appartenente al gruppo Lindt, e Natra dalla Spagna.

Nutkao S.r.l. nasce nel 1982 da un’idea dell'imprenditore Giuseppe Braida (che ora detiene iniseme alla sua famiglia il 20%) con l’obiettivo di produrre a marchio terzi creme e semilavorati per l’industria dolciaria e per i rivenditori. L’azienda si è sviluppata negli anni fino a toccare con i suoi prodotti 80 Paesi nel mondo.